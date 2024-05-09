Пугающие бьюти-процедуры СССР: как утюг, стекло и уксус помогали женщинам выглядеть красиво

Некоторые из советских лайфхаков сейчас кажутся странными

Советские женщины в перерывах между работой и стоянием в очередях за продуктами находили время и на себя. Они старались выглядеть красиво, используя исключительно дешевые подручные материалы.

"Телеграф" собрал самые популярные бьюти-процедуры женщин из СССР. Каждая советская женщина знала, как с пользой применить битые елочные игрушки, паяльник и уксус.

Уксус вместо шампуней

Женщины в СССР считали, что волосы будут блестящие и мягкие, если мыть их уксусом. Для этого они брали треть стакана уксуса и разводили в трех стаканах воды. Им споласкивали волосы от корней до кончиков, чтобы они были послушнее, крепче и блестели. Но разрешалось делать такие процедуры не чаще одного раза в неделю, так как уксус мог пожечь кожу головы.

Овсяные хлопья вместо средства для умывания

Чтобы уменьшить высыпания на коже, советские женщины сначала протирали лицо спиртовыми лосьонами. Но позже начали умываться овсяными хлопьями. Для этого измельчали овсянку в муку, добавляли в воду и этой жижей умывали лицо.

Мелкие частички овсяной крупы полировали кожу и делали ее гладкой и сияющей. Но этот способ тоже не советовали применять чаще, чем один раз в неделю, а то и реже.

Крахмал или травы вместо кремов для рук

Из-за того, что выбор косметологических средств в СССР был скудный, а женщинам хотелось иметь ухоженные руки и крепкие ногти, они использовали крахмал. Чайную ложку добавляли в кипяток, а затем разбавляли раствор теплой водой. В этой смеси держали руки 30 минут.

Также делали ванночки на основе трав: ромашки, шалфея, липы, листьев всевозможных ягод и так далее.

Маска для лица из майонеза

Майонезная маска использовалась советскими дамами, чтобы увлажнить кожу. Для этого нужно было сначала самостоятельно приготовить дома майонез, затем нанести его на лицо. Также был аналог современных тканевых масок. Сначала нужно было вырезать в марле отверстия для глаз, рта и носа, а затем смочить этот кусок в майонезе, и наложить на лицо.

Битое стекло вместо стразиков

Большого выбора красивых лаков в СССР не было, а необычный маникюр хотелось всем. Поэтому в ход шли елочные игрушки. Их разбивали, осколками украшали ногти, а сверху покрывали лаком. Но держался такой маникюр недолго, так как качество лака в СССР было не на высшем уровне.

Паяльник, утюг, горячий нож для локонов и не только

Чтобы сделать прическу, советские женщины исхитрялись как могли. Для эффектного изгиба ресницы подкручивали нагретой чайной ложкой или ножом. Бигуди заменяли тоже раскаленными столовыми приборами, а самые смелые завивали кудри паяльником. А если нужно было выпрямить локоны, то в ход шел утюг.

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