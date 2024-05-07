Сучасні українки на таке б не погодились: як у СРСР використовували жіночі панчохи та чому їх не викидали

Ці вироби швидко рвались, але їм майже нескінченно "продовжували життя" різними способами

Життя в СРСР не було легким, бо постійні дефіцити звичайних речей змушували економити та повторно використовувати те, що було б не зайвим викинути. Радянські жінки носили негарну спідню білизну, а колготки й панчохи неодноразово зашивали.

Проте навіть коли латати вже не було що, їх все одно не викидали. Жінки у СРСР знайшли багато способів використовувати подрані панчохи, основні зібрав "Телеграф".

Як у СРСР використовували панчохи

Сучасні жінки викидають порвані колготи та панчохи, бо їх без проблем можна придбати у магазинах. Радянським громадянкам таке і не снилось. Саме тому вони старались як можна більше використовувати панчохи за призначенням, нескінченно їх зашиваючи.

Коли ж це було неможливим, їм знаходили інше застосування. Наприклад, у них складали цибулю або часник. Вважалось, що це покращує зберігання овочів.

У СРСР часто зі скислого молока вдома робили домашній сир. Його треба було віджимати від рідини, тому для цього брали марлю або навіть панчохи. Також таким чином проціджували рідини.

Перештопані панчохи також використовували як чохол для скалки або інших довгуватих предметів. Це виглядало негарно і дивно, але хоча б захищало від пилу та інших забруднень.

Рідше панчохи використовували як губку або ганчірку. Вони погано вбирали воду, тому були не кращими "помічниками" у прибиранні. Але коли не було іншої альтернативи, то в хід йшли все, що трапиться під руку.

Використовували жіночі панчохи й чоловіки. З їх допомогою ремонтували сантехніку. Це було ненадійно і ненадовго, але тоді рятувались від проблем як могли.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому у СРСР вибивали ціни на продуктах. Ця практика виглядає дивно і є питання до гігієнічності та безпеки.