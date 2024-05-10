Не "человєйнік": як можна назвати щільну забудову багатоповерхівок українською
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Такі квартали часто зустрічаються в Україні, особливо поряд із великими містами.
В останні десятиліття міста активно розбудовують, внаслідок чого часто можна спостерігати квартали із щільною забудовою багатоповерхівок. Деякі звикли називати їх "человєйніками", як кажуть архітектори в Росії.
Але чи припустимо так говорити українською мовою? У цьому українці спробували розібратися в обговоренні у популярній групі любителів української мови.
"Человєйнік" — сленговий вираз, яким архітектори в Росії описують монструозні великі будинки, часто оточені іншими такими ж багатоповерхівками, і розташовані в районі без інфраструктури або з необхідним мінімумом шкіл, місць для паркування і магазинів.
В Україні такі квартали можна спостерігати в нових районах біля міст-мільйонників, а найбільше їх у Києві.
Ось які українські варіанти для позначення таких районів назвали українці:
- мурашник;
- людський вулик;
- людинарня;
- людинаріум;
- бетоноза;
- людожиток;
- курники;
- людяшник;
- людівня.
Одна з українок висловила й таку цікаву думку: "Для українців більш підходяще слово — вулик. Ми більше на бджіл схожі. Так, тут немає сарказму і зневажливого ставлення до людей як у чєловєйніку, але ми по іншому відносимось до людини і людської спільноти".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як українською мовою красиво можна замінити слово "жесть".