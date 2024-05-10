Не "человєйнік": як можна назвати щільну забудову багатоповерхівок українською

Такі квартали часто зустрічаються в Україні, особливо поряд із великими містами.

В останні десятиліття міста активно розбудовують, внаслідок чого часто можна спостерігати квартали із щільною забудовою багатоповерхівок. Деякі звикли називати їх "человєйніками", як кажуть архітектори в Росії.

Але чи припустимо так говорити українською мовою? У цьому українці спробували розібратися в обговоренні у популярній групі любителів української мови.

"Человєйнік" — сленговий вираз, яким архітектори в Росії описують монструозні великі будинки, часто оточені іншими такими ж багатоповерхівками, і розташовані в районі без інфраструктури або з необхідним мінімумом шкіл, місць для паркування і магазинів.

В Україні такі квартали можна спостерігати в нових районах біля міст-мільйонників, а найбільше їх у Києві.

Ось які українські варіанти для позначення таких районів назвали українці:

мурашник;

людський вулик;

людинарня;

людинаріум;

бетоноза;

людожиток;

курники;

людяшник;

людівня.

Одна з українок висловила й таку цікаву думку: "Для українців більш підходяще слово — вулик. Ми більше на бджіл схожі. Так, тут немає сарказму і зневажливого ставлення до людей як у чєловєйніку, але ми по іншому відносимось до людини і людської спільноти".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як українською мовою красиво можна замінити слово "жесть".