Через Тису на гумовій камері за $6000: прикордонники затримали недалекоглядного "мандрівника"

За таке порушення закону занадто висока ціна, і не завжди справа в грошах

У гірській річці Тисі вже потонули 30 чоловіків, та це не заважає деяким продавати послуги "провідника", а іншим ― користуватись ними. Прикордонники 20 травня зупинили чоловіка, який намагався переплисти водойму на гумовій камері.

За це, а також за інформацію про те, де знаходиться державний кордон, він заплатив "провіднику" шість тисяч доларів. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

"$6000 за гумову камеру та інформацію, в якій стороні кордон: таку "дорожню карту" вручив порушникові переправник. Аби дістатися Румунії, чоловік мав переплисти Тису, проте його зупинили прикордонники. На затриманого складено адмінпротокол", ― йдеться у повідомленні.

Прикордонники помітили чоловіка з гумовою камерою

Зазначимо, що 20 травня з Тиси знову виловили тіло потопельника. Це вже восьмий випадок з початку травня. З початку повномасштабної війни кількість потопельників досягла 30. Реальна цифра може бути більшою.

Тиса є однією з популярних локацій для втікачів-нелегалів. Щоправда, не всі розуміють, наскільки це небезпечне місце. Речниця Мукачівського загону ДПСУ Леся Федорова розповіла про головні небезпеки. Окрім холодної річки Тиси нелегалів чекають ведмеді та важкі умови крутих гір.

Раніше "Телеграф" писав, як зупиняють ухилянтів-втікачів на Закарпатті. ДПСУ також працює на випередження.