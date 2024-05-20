Навіщо на бічні дзеркала наносять вертикальну смугу: 4 неочевидні плюси.

Вертикальна смуга на бічному дзеркалі автомобіля – це не просто деталь дизайну

Багато хто помічав вертикальну смугу на бічному дзеркалі свого авто, зазвичай у вигляді темної пунктирної або суцільної лінії. Найчастіше її наносять на лівому дзеркалі. Але не всі знають, навіщо вона потрібна.

Бічні дзеркала заднього виду допомагають водієві бачити, що відбувається довкола машини. Але іноді в дзеркала не видно деяких областей, які називаються "мертвими зонами". Вертикальна смуга на бічному дзеркалі робить керування безпечнішим.

Менше мертвих зон

Смуга показує, де дзеркало змінює форму. Звичайна частина відображає, що відбувається ззаду, а частина за смугою – що відбувається збоку. Це допомагає водієві бачити більше та зменшити мертві зони.

Краще видно сусідні машини

Смуга на дзеркалі допомагає водієві зрозуміти, які зони він бачить. Центральна частина дзеркала показує простір позаду машини, а бічна частина, відокремлена смугою, показує те, що знаходиться збоку і далі Це корисно, щоб бачити машини на сусідніх смугах і не потрапляти в аварії.

Безпечніше перебудовуватися

Коли водій перебудовується, важливо бачити машини збоку. Смуга допомагає краще бачити їх та оцінювати відстань до них, що робить маневр безпечнішим.

Легше оцінювати відстань

Смуга та асферичне дзеркало допомагають водієві розуміти, наскільки далеко знаходяться інші машини та об’єкти. Це особливо корисно при паркуванні та у щільному потоці машин. Правильне сприйняття відстані допомагає уникати зіткнень.

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