Тебе не звільнить ВРП, якщо ти ВРП: скандальна суддя з Харкова вирішила стати членом органу, який розслідує скаргу на неї

Етична рада вважала суддю гідним кандидатом

Суддя з Харкова, яка була фігурантом гучного журналістського розслідування, вирішила податись до Вищої ради правосуддя (ВРП). І це при тому, що прямо зараз цей же орган розглядає скаргу на неї.

Про це пише "Слідство.Інфо". Йдеться про суддю Харківського окружного адміністративного суду Олену Заічко. У 2022 році журналісти робили розслідування, в якому вона була фігурантом. Тоді її звинувачували в тому, що вона підробила рішення суду на користь підприємниці. Вся справа була в телефонній розмові між суддею Заічко та жінкою, на ім’я Лєна, яка згідно з записом є її колегою.

"На записах, які журналісти отримали у власне розпорядження, чути, що жінки обговорюють можливість зіпсувати диск, який міститься у матеріалах справи, та шукають способи зміни "заветованого" судового рішення на протилежне. документи та прослухані аудіозаписи свідчать про те, що спочатку суддя Заічко не задовольнила позов харківській підприємиці, а потім зрозуміла, що зробила щось не те і швидко переробила рішення, яким, по суті, списала їй борг у майже 7,5 мільйонів гривень. Це стало причиною відкриття дисциплінарної скарги на Заічко у Вищій раді правосуддя. Якщо там побачать порушення у діях судді, то її можуть звільнити.", — йдеться у матеріалі.

А вже зараз на сайті Офісу Президента опублікували список кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя, яким дозволили взяти участь у конкурсі. І серед цих кандидатів є й Олена Заічко. І це при тому, що відбором кандидатів на посаду членів ВРП займається спеціальний орган – Етична рада. Там вважають, що кандидати мають відповідати критеріям професійної етики та доброчесності. Вони мають бути незалежними, чесними, неупередженими, непідкупними, сумлінними та повинні демонструвати бездоганну поведінку в професійній діяльності та особистому житті. Також кандидати повинні мати законне джерело походження майна та рівня свого життя та членів родини.

З цього виходить, що Етична рада вважає, що Заічко відповідає вищезазначеним критеріям.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні зганьбився кандидат на посаду судді Конституційного суду.