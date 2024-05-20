Керуючий партнер "Національної антикризової групи" спеціально для "Телеграфу" пояснив, чому Україні потрібно перемагати у гонці озброєнь

Посилення потужностей українського військово-промислового комплексу дедалі виразніше стає питанням виживання нашої країни. США на офіційному рівні вкотре заявили, що не дозволяють бити по території РФ зброєю, яку надають Україні. Але без перенесення війни на територію країни-агресорки ми не переможемо, бо Росія об’єктивно сильніша.

Тому важливо загалом переналаштувати наш ВПК. Розуміти, хто відповідає за озброєння. З кого можна запитувати, хто здатен координувати процеси.

Крім того, має чітко працювати замовлення. Наприклад, військові кажуть – нам потрібний такий-то прилад, з такими-то характеристиками. Замовлення спускається промисловцям, ті пояснюють, які ресурси їм необхідні для його виконання. Держава – виділяє.

Часто все впирається у гроші. Але їх можна швидко знайти. Підприємства ВПК, які вже добре зарекомендували себе (КБ "Промінь", "Українська бронетехніка" тощо), можуть випустити облігації, припустимо, на 50 млрд грн. Ці облігації викуповують держбанки. Кабмін дає під них гарантії, а Нацбанк – рефінансування. Внаслідок цього маємо одразу вливання в районі мільярда доларів. Таку схему вже застосовували 2021-го, коли фінансували "Укравтодор" – підприємство явно збиткове.

Слід розуміти, якщо підприємства ВПК працюють із довгостроковими контрактами, вони точно мають прибуток. Але потрібні й наукові дослідження щодо покращення роботи цього комплексу. Їх теж має фінансувати держава. Роздавати гранти кільком компаніям, щоб вони могли вкладатися в наукові розробки. Нам важливо рухати науку вперед, перемагаючи у гонці озброєнь.

Якщо зараз немає можливості організовувати закупівлі з боку держави (той самий міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин казав, що потужності ВПК уже вдесятеро перевищують потреби держави), дозвольте підприємствам експортувати зброю.

Тоді буде безперервний цикл виробництва, до країни піде більше валюти, наші підприємства входитимуть у кооперацію з західними. І ми отримаємо повноцінний ВПК, який добре працює. Який здатний забезпечувати близько 50% української армії. Це питання не лише економіки, а й виживання.

Щоб роздовбати газпромівське підприємство в Башкирії за майже 1,4 тис. км від нашого кордону, СБУ спеціально замовило дрон у підприємств, з якими щільно співпрацюють. Результат ми бачили.

Те саме стосується ударів по портах, включаючи Новоросійськ, по НПЗ. Ми повинні знищувати російські нафтопроводи, газопроводи, залізничні тягові підстанції, дроблячи економіку Росії, вносячи до неї хаос.