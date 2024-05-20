Як часто треба проходити ВЛК: у Міноборони дали відповідь з одним "але"

Цей термін можуть ще змінити

Військовозобов’язані громадяни України повинні проходити військово-лікарську комісію один раз на п'ять років. На цей час діє саме така норма.

Про це ефірі КИЇВ24 повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін. Водночас він зазначив, що до законодавства можуть внести зміни, що в воєнний час ВЛК потрібно буде проходити кожен рік.

"Чуток, проєктів, ідей дуже багато. Поки що вони не є, скажімо так, юридично зафіксованими", — підкреслив Лазуткін.

Варто зазначити, що раніше керівник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков в інтерв'ю виданню "Кременчуцький ТелеграфЪ" заявив, що військовозобов’язаний у мирний час проходить військово-лікарську комісію один раз на п'ять років. Але, за його словами, є зміни до цього наказу, які передбачають проходження ВЛК під час дії воєнного стану один раз на рік.

"Відповідно до наказу №402, військовозобов’язаний у мирний час проходить ВЛК один раз на п'ять років. Але є зміни до цього наказу, які передбачають проходження ВЛК під час дії воєнного стану один раз на рік. Тобто військовозобов’язаний, який пройшов ВЛК рік тому, знову зобов’язаний її проходити. Щодо оскаржень рішень ВЛК – якщо чоловік не згоден з її висновками, то має звертатися до нас, ми погоджуємо з обласною ВЛК час прибуття, направляємо його і там розглядається його скарга. І рішення районної ВЛК або відміняють, або підтверджують", – підкреслив Волков.

Нагадаємо, маючи хвороби з певного списку, громадяни можуть розраховувати на ухвалення рішення ВЛК про непридатність до військової служби та виключення з військового обліку. Зазначимо, що ВЛК виноситиме два вердикти — придатний чи непридатний. Водночас придатність буде розділена на категорії "залежно від ступеня функціональності.

Раніше "Телеграф" писав про те, що станом на 13:00 20 травня вже понад 415 тисяч українців оновили свої дані в мобільному застосунку "Резерв+". Водночас у ЦНАПах це зробили лише 3700 громадян.