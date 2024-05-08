Забудьте слово "ухилянт": Оля Фреймут розповіла, як красиво його замінити українською

Є ще одне маловідоме слово, схоже за значенням

Українська мова багата і багатогранна, хоч і не кожен може відразу це усвідомити. І є цікавий варіант, як можна замінити в розмовній промові слово "ухилянт", яке, на жаль, стає все більш часто використовуваним.

Заміну йому назвала відома українська ведуча, письменниця та інструкторка з етикету Ольга Фреймут.

"Як українською краще сказати "ухилянт"? Сахач", — підкреслила Фреймут.

Варто зауважити, що в сучасних словниках української мови немає ні слова "ухилянт", ні слова "сахач". Однак нескладно здогадатися про історію походження обох слів, — "ухилянт" з’явився від слова "ухилятися", у той час як "сахач" від слова "сахатися". Тож, слова можна назвати синонімами.

У коментарях українці з жартами та сумнівами сприйняли пропозицію Фреймут забути слово "ухилянт".

"Це не українська, це галицький діалект", "Я знаю як українською сказати, коли людина багато розмовляє", "А як українською ухилянтка? Сахачка", "Твоє діло ревізором у кафе, ресторанах та готелях бути", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як українською мовою красиво сказати сленгове слово "жесть".