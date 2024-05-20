У Міноборони розповіли як зняти статус розшуку у застосунку "Резерв+": виходити з дому не потрібно

Помилки можливі через людський фактор

Якщо під час оновлення своїх даних через мобільний застосунок "Резерв+", яким вже скористалися понад 415 тисяч українців, ви побачили повідомлення про статус розшуку, необхідно звернутися до служби технічної підтримки додатка для виправлення даних. Така можливість була передбачена заздалегідь.

Про це в етері телемарафону розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко. Вона зазначила, що дані у застосунок вносять оператори ТЦК і СП і можливі помилки щодо статусу.

"Це важливий статус сьогодні для кожного громадянина. Ми запустили можливість надавати запити нашій технічній підтримці щодо таких ситуацій. Варто звернутися за виправленням даних, при цьому не здійснюючи візит до ТЦК та СП. Це дуже зручно, коли не потрібно буде ходити, знімати себе з розшуку, якщо це було зроблено помилково", — зазначила вона.

За словами Черногоренко, оператори ТЦК і СП, які вносять дані можуть банально помилитися. Це людський фактор, від якого ніхто не застрахований. Проте завдяки зверненню громадян у службу підтримки таку помилку можна буде легко виправити.

"Зараз це звернення до служби підтримки й можливість зробити офлайн через візит до ТЦК і СП, трохи згодом ми зробимо це в автоматичному режимі", — мовила чиновниця.

Нагадаємо, днями в Україні запрацював мобільний застосунок від Міноборони "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Проте, як це часто буває з усім новим, користувачі стикнулися з низкою проблем в перший день роботи застосунку.