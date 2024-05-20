Що буде з тарифами на газ у червні: оприлюднено ціни

Ціна на газ залежить від постачальника

В Україні з червня очікується зростання низки тарифів на комунальні послуги для населення. Однак це не торкнеться ціни на газ.

Тобто, щонайменше, протягом найближчого місяця побутові споживачі платитимуть за газ від 7,70 до 9,99 гривні за кубометр. Про це пише Газправда.

Зазначається, що компанії-постачальники публікують одразу тарифи на рік, а тому їхнього перегляду "на льоту" не буде. Втім, два дрібні постачальники "Еру людям" і "Галнафтогаз" оприлюднили тарифи лише до кінця серпня.

Варто зазначити, що більшість українців є клієнтами державної компанії "Нафтогаз", а тому сплачують за газ 7,96 гривні за кубометр. Однак там обіцяють знижку до 1% тим клієнтам, які регулярно платять за надані послуги до 15 числа кожного місяця.

Цей тариф має залишатися чинним щонайменше до квітня 2025 року.

Раніше Телеграф писав, що питання підвищення комунальних тарифів в Україні в 2024 році досі остаточно не вирішене. Зараз у Кабміні тривають активні обговорення, щоби підняти тарифи на електроенергію вже до 4,5-5 грн/кВт для побутових споживачів.