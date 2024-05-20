Чи вплине смерть Раїсі на підтримку Іраном Москви та війну в Україні

Чи чекати зміни позиції іранського уряду?

За керівництва Ібрагіма Раїсі Іран став одним із військових партнерів РФ, налагодивши постачання зброї до країни-агресорки. При цьому Тегеран офіційно заперечує свою допомогу Москві в війні проти України.

Чи зміниться щось зі смертю іранського президента, "Телеграфу" прокоментував Ігор Семиволос — директор Центру близькосхідних досліджень.

Іран усе заперечує

"Я поки не бачу жодних змін. Іран наполегливо заперечує взагалі сам факт постачання дронів. І той же самий покійний міністр закордонних справ Амір-Абдуллахіан на всіх платформах про це кричав, мовляв "Ми нічого не робимо, хай нададуть докази", хоча доказів мільйон.

Але вони не визнають і, відповідно, згідно з цією політикою, і далі будуть не визнавати (допомогу РФ. — Ред.). Співпраця в даному випадку теж вибудовується приблизно, як і вся політика — публічно нічого не обговорюється.

Якщо ж раптом буде ухвалено рішення щодо зміни взагалі курсу країни — припустимо, що відбувається такий фантастичний розвиток подій — тоді ми все побачимо. Але вони не будуть виходити, каятися і казати, що тоді постачали безпілотники, а зараз не будуть. Такого не варто очікувати", — каже експерт.

Зазначимо, минулого року видання The Washington Post на основі витоку документів опублікувало інформацію про те, що Росія з Іраном уклали угоду про продаж зброї на мільярд доларів. Її мета полягає в тому, щоб до літа 2025 року створити в РФ шість тисяч дронів, щоб усунути для російської армії хронічну нестачу безпілотників на передовій.

14 травня 2024 року Європейський Союз розширив санкції проти Тегерана. Раніше було заборонено експорт з ЄС до Ірану компонентів, що використовуються при виробництві безпілотних літальних апаратів. Можливість вводити обмежувальні заходи було поширено й на виробництво іранських ракет.

ЄС може переслідувати осіб та організації, які постачають, продають або іншим чином беруть участь у передачі іранських ракет і БПЛА.

"Європейський Союз рішуче засуджує та вважає неприйнятним будь-який вид військової підтримки, що надається Іраном, включаючи постачання безпілотних літальних апаратів (також відомих як дрони), для агресивної війни Росії проти України", — йдеться на сайті Ради Європи.

При цьому буквально вчора, 19 травня, моніторингові Telegram-канали повідомили, що іранський вантажний Іл-76ТД вчергове зробив посадку в Москві з вантажем, ймовірно, військового призначення. Як відомо, Росія не лише отримує "Шахеди" від Ірану, а й виготовляє їх сама.

Є помірковані групи

Тож, ситуація з іранською підтримкою режиму Путіна може змінитися лише в разі зміни зовнішнього курсу Тегерана — після завершення трауру по Раїсі та інших загиблих високопосадовцях, у країні буде проголошено про проведення виборів.

"Серед політичного класу Ірану існують різні групи, клани, великі родини — якісь більш лояльні до верховного лідера Алі Хаменеї, якісь — менше. Деякі мають більш помірковані погляди на те, як має розвиватися Іран, і які відносини мають бути з США або з Росією.

І, скажімо, є консерватори. У даному випадку консервативно-радикальна група, яка згуртувалася навколо Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) — Раїсі був вихідцем з цієї групи і, відповідно, вони останнім часом консолідували владу своїх руках", — пояснює Ігор Семиволос.

Водночас в Ірані існує дві форми правління — так би мовити республіканська і традиційна, де верховний лідер уособлює собою гарантії збереження ісламського устрою.

"Є, скажімо, виконавча влада, яка безпосередньо ухвалює якісь політичні рішення, керує урядом та країною. Боротьба буде йти за виконавчу владу, якщо так можна сказати. Але ми знаємо з досвіду попереднього, що уряд і президент відповідним чином коливаються з лінією партії, але разом з тим їхній вплив на зовнішню і внутрішню політику доволі потужний", — наголошує експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" проаналізував, що про смерть Ібрагіма Раїсі написали західні ЗМІ.