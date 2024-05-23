Не все так просто: як орендарям отримати субсидію на комунальні послуги

Варто уважно слідкувати за даними свого договору оренди

Серед українців та іноземців, які можуть претендувати на отримання субсидії, є орендарі житла. Вони мають жити в приміщенні на законних умовах на підставі договори оренди. За фактом проживання, навіть без документів про винаймання житла, субсидію можуть призначити внутрішньо переміщеним особам.

У постанові Кабміну про нарахування субсидій є кілька важливих нюансів, які варто знати орендарям до того, як вони спробують отримати субсидію в Пенсійному фонді. До складу родини, про який потрібно повідомити ПФУ, для орендарів включаються всі люди, що живуть в квартирі чи будинку.

Часто їх перераховують в договорі про оренду. На цих людей розраховують нормативи комунальних та житлових послуг, площу тощо, а також їхні доходи враховуються при призначенні допомоги на оплату вартості послуг ЖКГ.

Подавати документи потрібно у будь-яке відділення Пенсійного фонду, ЦНАП того району та населеного пункту, де знаходиться житло, або онлайн. Важливо знати, що договір наймання житла має бути актуальний — отримувачу призначать субсидію з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону, але не більш як до кінця місяця, в якому закінчується строк дії договору оренди. Для того, щоб продовжити отримувати субсидію потрібно звернутися до Пенсійного фонду особисто. Зазначимо, що у договорі оренди також варто прописати, що саме орендар несе тягар сплати вартості житлово-комунальних послуг.

Раніше "Телеграф" розповідав, що орендарі належать до тих категорій громадян, які мають звернутися до Пенсійного фонду знову, для того, щоб продовжувати отримувати субсидію. Потрібно подати новий пакет документів. Щоб отримувати субсидію безперебійно та за весь цей період часу — варто зробити це протягом двох місяців з початку неопалювального періоду 1 травня.