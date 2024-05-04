Право на субсидію: як дізнатися, що ви можете отримати допомогу

Таких домогосподарств — понад 50 тисяч

Субсидії в Україні в травні призначаються на неопалювальний період, що триватиме до кінця вересня. Більшість субсидій буде перепризначена автоматично, проте частині одержувачів потрібно подати нові заяву та декларацію.

Також є понад 50 тисяч родин, які маючи право на допомогу її не отримують. Про це повідомляють у Пенсійному фонді України.

Для того, аби дізнатися, чи може ваше домогосподарство отримувати субсидію, потрібно перевірити повідомляння в електронному кабінеті на вебпорталі ПФУ. Потенційним отримувачам житлової субсидії надіслали повідомлення, де проінформували про можливу виплату.

Щоб перевірити наявність повідомлення потрібно:

Зайти на вебпортал ПФУ за посиланням portal.pfu.gov.ua,

Натиснути "Вхід" та авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія. Підпису або ID.GOV.UA,

На лівій панелі знайти розділ "Мої повідомлення"

В розділі обрати вкладку "Індивідуальні повідомлення".

Якщо ви потенційний одержувач державної допомоги на оплату комунальних послуг, то у цій вкладці буде повідомлення від Пенсійного фонду України.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які документи потрібні для отримання субсидії. Для деяких категорій отримувачів потрібні додаткові дані.