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Право на субсидію: як дізнатися, що ви можете отримати допомогу

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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На субсидію можуть претендувати не тільки пенсіонери
На субсидію можуть претендувати не тільки пенсіонери. Фото Колаж "Телеграфу"

Таких домогосподарств — понад 50 тисяч

Субсидії в Україні в травні призначаються на неопалювальний період, що триватиме до кінця вересня. Більшість субсидій буде перепризначена автоматично, проте частині одержувачів потрібно подати нові заяву та декларацію.

Також є понад 50 тисяч родин, які маючи право на допомогу її не отримують. Про це повідомляють у Пенсійному фонді України.

Для того, аби дізнатися, чи може ваше домогосподарство отримувати субсидію, потрібно перевірити повідомляння в електронному кабінеті на вебпорталі ПФУ. Потенційним отримувачам житлової субсидії надіслали повідомлення, де проінформували про можливу виплату.

Щоб перевірити наявність повідомлення потрібно:

  • Зайти на вебпортал ПФУ за посиланням portal.pfu.gov.ua,
  • Натиснути "Вхід" та авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія. Підпису або ID.GOV.UA,
  • На лівій панелі знайти розділ "Мої повідомлення"
  • В розділі обрати вкладку "Індивідуальні повідомлення".

Якщо ви потенційний одержувач державної допомоги на оплату комунальних послуг, то у цій вкладці буде повідомлення від Пенсійного фонду України.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які документи потрібні для отримання субсидії. Для деяких категорій отримувачів потрібні додаткові дані.

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