Грошей не побачите: кому в Україні точно "не світять" субсидії

Є дев’ять причин, з яких у субсидії можуть відмовити

Можливість здобути субсидію в Україні можуть далеко не всі. Визначено окремі випадки, коли громадяни не можуть претендувати на отримання цієї виплати.

Усього виділяють десять таких причин. Про це повідомляють на сайті Міністерства соціальної політики.

Зазначається, що ці правила діють в Україні з грудня 2022 року. Тоді було внесено деякі зміни.

Субсидію не призначають, коли:

загальна площа житлового приміщення перевищує 130 кв. метрів для квартир у багатоквартирному будинку, 230 кв. метрів для індивідуальних будинків. Виняток: житлові приміщення дитячих будинків сімейного типу; прийомних сімей; багатодітних сімей; сімей, у яких на початок місяця, з якого призначається субсидія, проживають троє та більше дітей; житлові приміщення (будинки), на які оформлені два та більше окремих особових рахунків, за умови, що загальна площа частини житлового приміщення кожного домогосподарства, на яку призначається субсидія, не перевищує 130 кв. метрів для квартири, 230 кв. метрів для індивідуального будинку Це також стосується житлових приміщень, якими забезпечені за рахунок державного або місцевого бюджету особи з інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату, що пересуваються колясками; будь-який із домогосподарства або член сім’ї особи з домогосподарства, який протягом 12 місяців перед призначенням житлової субсидії здійснив операцію на суму, що перевищила 50 тисяч гривень. Виняток: купівля квартири (будинку) протягом шести місяців після продажу іншої квартири (будинку), які були єдиним житловим приміщенням у власності особи, на підставі документів, що підтверджують. Варто врахувати, що доходи від такого продажу не враховуються до сукупного доходу домогосподарства; будь-який з домогосподарства або член сім’ї особи з домогосподарства, який на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має у власності більше одного житлового приміщення (квартиру, будинок). Виняток: житлові приміщення у гуртожитках та житло, що належить на правах спільної сумісної чи пайової власності, або на яке оформлено право на спадщину. Є лише умова: жодне з житлових приміщень, що перебувають у власності, не здається в оренду. Також це не стосується житла у сільських місцевостях на тимчасово окупованих територіях, знищеного або пошкодженого внаслідок війни та отриманого дитиною, позбавленою батьківського піклування; на 1-е число місяця, з якого призначається житлова субсидія, особа має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти, що перевищують 100,0 тисяч гривень, або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тисяч гривень; у власності є транспортний засіб, що підлягає реєстрації, з року випуску якого минуло менше ніж 5 років (крім мопеда та причепа). І/або є більше одного транспортного засобу, що підлягає державній реєстрації, з року випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда та причепа); у складі домогосподарства чи сім’ї члена домогосподарства є особи, які досягли 18-річного віку станом початку періоду, протягом якого враховуються доходи призначення житлової субсидії. При цьому у зазначеному періоді у них відсутні доходи, які враховуються при призначенні житлової субсидії, або вони отримували середньомісячний сукупний дохід, менший за розмір мінімальної заробітної плати. При цьому вони не сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому за мінімальне, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії. Це не стосується військовослужбовців, а також осіб, щодо яких є заборгованість роботодавця щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, або осіб, які згідно із законодавством звільнені від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Водночас житлові субсидії у таких випадках призначаються, якщо такі особи навчалися на денній формі навчання або зареєстровані у Державній службі зайнятості як безробітні, або отримували хоча б один із таких видів доходу, як пенсія, стипендія, допомога при народженні (усиновленні) дитини. перебували у місцях позбавлення чи обмеження волі; громадянин не повернув надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди її отримання на вимогу уповноваженого органу або не сплачує суми до повернення, визначених уповноваженим органом; у разі отримання від підприємств — постачальників послуг інформації про прострочену понад три місяці заборгованості з оплати послуг, загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням житлової субсидії. Житлова субсидія у такому разі може призначатися при документальному підтвердженні сплати заборгованості або укладанні договору про її реструктуризацію або оскарження заборгованості в судовому порядку; у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які, за даними Єдиного реєстру боржників, мають заборгованість у виконавчих провадженнях про стягнення аліментів понад три місяці. Виняток: особи, заборгованість яких погашається частинами за рішенням суду; особи, які вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду або мають правовий статус осіб, які зникли безвісти; особи, які є алко- чи наркозалежними, що підтверджується довідкою від лікаря; особи, до яких застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді усунення від роботи (посади); особи, до яких застосовуються запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як подати документи на субсидію онлайн.