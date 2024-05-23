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Не все так просто: как арендаторам получить субсидию на коммунальные услуги

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Субсидия предоставляется тем, кто самостоятельно платить за коммунальные услуги не может Новость обновлена 23 мая 2024, 09:44
Субсидия предоставляется тем, кто самостоятельно платить за коммунальные услуги не может. Фото Коллаж "Телеграфа"

Следует внимательно следить за данными своего договора аренды

Среди украинцев и иностранцев, которые могут претендовать на получение субсидии, есть арендаторы жилья. Они должны жить в помещении на законных условиях на основании договора аренды. По факту проживания, даже без документов о съеме жилья, субсидию могут назначить внутренне перемещенным лицам.

В постановлении Кабмина о начислении субсидий есть несколько важных нюансов, которые следует знать арендаторам, прежде чем они попытаются получить субсидию в Пенсионном фонде. В состав семьи, о которой нужно сообщить ПФУ, для арендаторов включаются все люди, живущие в квартире или доме.

Часто их перечисляют в договоре аренды. На этих людей рассчитывают нормативы коммунальных и жилищных услуг, площадь и т.д., а также их доходы учитываются при назначении пособия по оплате стоимости услуг ЖКХ.

Подавать документы нужно в любое отделение Пенсионного фонда, ЦНАП района и населенного пункта, где находится жилье, или онлайн. Важно знать, что договор найма жилья должен быть актуален – получателю назначат субсидию с месяца обращения до даты окончания отопительного сезона, но не более чем до конца месяца, в котором истекает срок действия договора аренды. Для того чтобы продолжить получать субсидию, нужно обратиться в Пенсионный фонд лично. Отметим, что в договоре аренды также следует прописать, что именно арендатор несет бремя уплаты стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что арендаторы принадлежат к тем категориям граждан, которые должны обратиться в Пенсионный фонд снова для того, чтобы продолжать получать субсидию. Необходимо предоставить новый пакет документов. Чтобы получать субсидию бесперебойно и за весь этот период времени, следует сделать это в течение двух месяцев с начала неотапливаемого периода 1 мая.

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#Аренда #Субсидия #Субсидии