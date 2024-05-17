Навіть з дому виходити не потрібно: як подати документи на субсидію онлайн

Можна скористатися спрощеною формою заяви, якщо ваше домогосподарство без особливостей

З 1 травня в Україні призначають субсидії на неопалювальний період. Для тих хто вже раніше отримував допомогу, її здебільшого продовжують автоматично. Тим же хто подає документи вперше або належить до окремих категорій, наприклад ВПО чи орендарів, документи потрібно подавати до Пенсійного фонду.

Онлайн це можна зробити кількома способами. Серед них: вебпортал "Дія", вебпортал Пенсійного фонду та окремий додаток ПФУ. Зазначимо, що для подачі документів онлайн, деякі з них потрібно мати у відсканованому вигляді, наприклад довідку про облік внутрішньо переміщених осіб.

Здебільшого механізм схожий — потрібно авторизуватися на вебпорталах через кваліфікований електронний підпис або банк. Згодом обрати відповідний розділ "Подача заяви на отримання субсидії" та заповнити документи у випадаючих вікнах. Там потрібно внести дані про адресу домогосподарства, його особливості, надавачів комунальних послуг, а також про заявника, його родину, проживаючих у домогосподарстві та їхніх найближчих родичів. Якщо хтось із зареєстрованих не проживає за адресою, документи, які підтверджують непроживання, також додаються.

Можна спробувати подати спрощену форму заяви — тоді більша частина даних береться з реєстрів Пенсійним фондом напряму. Такий спосіб подачі простіший, займає менше часу, однак всі дані мають бути в реєстрах.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому субсидія в травні буде менше, ніж у попередні місяці. Це пов'язано з тим що опалювальний період закінчився в середині квітня.