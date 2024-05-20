Не оновите дані — заберуть субсидію: про що потрібно повідомити в ПФУ

На оновлення даних дають місяць

Субсидія в Україні призначається тим категоріям громадян, які не можуть самостійно сплачувати за комунальні послуги. При призначенні субсидії враховуються певні доходи та майновий стан — саме з них розраховується сума обов'язкового платежу, який має сплатити людина.

Якщо в вашому майновому стані щось змінюється, про це потрібно повідомити Пенсійний фонд протягом 30 днів. Наприклад це може бути успадкування нерухомості, придбання вартісного товару, наприклад автомобіля тощо. Також Пенсійний фонд потрібно повідомляти, якщо у вашому складі родини щось змінилося, наприклад хтось із зареєстрованих членів домогосподарства виписався та зареєструвався за іншим місцем проживання або ж у родині з'явилася дитина тощо.

Ці та інші причини звернутися до Пенсійного фонду впливають на суму субсидії. В разі таких змін може знадобитися подавати документи на отримання державної допомоги знову, вже вказавши нові дані. Також повідомляти в ПФУ потрібно в разі переїзду, адже отримувати субсидію потрібно тільки на одну адресу. Якщо Ви змінили місце проживання, потрібно оновити дані про домоволодіння та надавачів комунальних послуг.

Якщо ПФУ виявить, що людина не повідомила про зміни майнового чи сімейного стану, субсидію можуть скасувати чи зменшити з дати виникнення обставин. Зайве виплачену суму субсидії можуть змусити повернути.

Раніше "Телеграф" розповідав, що навіть якщо людина ще не вийшла на пенсію, але вже є пенсіонером за віком, вона має право на отримання субсидії від держави. Потрібно відповідати тільки одній умові.