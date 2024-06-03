Тарифи на газ у червні: скільки платитимемо за кубометр

Більшість українських побутових споживачів отримують газ від компанії "Нафтогаз України"

З 1 червня платіжки українців суттєво зростуть через подорожчання електроенергії. А ось тариф на газ цього місяця залишиться тим самим.

Щобільше, він не зміниться до кінця квітня 2025 року, повідомляє "ГазПравда". Вартість залежить від постачальника, але більшість споживачів платитимуть 7,96 грн за кубометр.

Зазначається, що цього року, як і у два сезони раніше, газопостачальні компанії не змінили своїх річних пропозицій. Залежно від постачальника вартість кубометра блакитного палива коливається від 7,70 до 9,99 грн.

Як відомо, переважна більшість українських побутових споживачів одержують газ від компанії "Нафтогаз України". Чинний тариф – 7,96 грн. за кубометр встановлено до кінця квітня 2025 року. Дешевше лише у "Еру Людям" — 7,70 грн.

Тарифи на газ в Україні:

"Еру Людям" – 7,70

"Енерджі Трейд Груп" – 7,799

"Нафтогаз України" – 7,96

"Тернопільоблгаз Збут" — 7,96

"Прикарпат Енерго Трейд" – 7,98

"Полтавагаз Збут" — 7,99

"Галнафтогаз" – 7,99

"Львівенергозбут" – 8,20

"Київські енергетичні послуги" – 8,46

"Дніпровські енергетичні послуги" – 8,46

"Асканія Енерджі" — 9,95

"Рітейл Сервіс" – 9,99

Раніше "Телеграф" розповідав, що у червні тарифи на воду для населення не підвищувалися. Однак у деяких громадах місцева влада підвищує ціни без погодження з НКРЕКУ.