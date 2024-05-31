Могли підняти тариф ще й не так: Галущенко розповів, яка ринкова ціна на світло

Зараз важливо втримати систему, щоб не залишитись без світла

Міністр енергетики Герман Галущенко назвав підвищення тарифу на світло складним, але необхідним кроком. Через російські обстріли потрібно провести масштабну реконструкцію об’єктів енергосистеми, що потребує багато коштів.

Тому зараз головна мета — це втримати систему, щоб не залишитись без електроенергії. Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства енергетики України.

"Підвищення тарифу — це складний, але необхідний крок. Мета — не залишитись без світла, втримати систему. Нас чекає масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил і коштів. Весь цей час триває ремонтна кампанія на об’єктах генерації, розподілу та передачі. На жаль, розуміємо, що обстріли об'єктів енергетики з боку ворога будуть продовжуватись, і маємо залучити усі можливі ресурси", — пояснив Галущенко.

Міністр наголосив, що цей тариф менший за ринкову вартість електроенергії. Вона складає 7,5 грн за 1 кВт*год. Старий тариф покривав лише одну третину реальної вартості.

Українці, які не зможуть самі оплачувати електроенергію, можуть отримати допомогу від держави. Йдеться про адресні субсидії.

"Державна підтримка має бути справедливою і спрямованою на тих, хто дійсно її потребує. Ті, хто не може дозволити оплачувати послуги з електропостачання за новим тарифом, будуть отримувати допомогу від держави — адресні субсидії", — наголосив Галущенко.

Нагадаємо, уряд 31 травня прийняв рішення підвищити тариф на світло з 2,64 грн за 1 кВт*год до 4,32 грн/кВт*год. Він буде діяти з 1 червня 2024 року до 30 квітня 2025 року.

Для підтримки населення був введений пільговий тариф, який буде діяти під час опалювального сезону. Українці, які використовують електроопалювальні установки, з 01.10.24 по 21.04.25 будуть платити по старому тарифу. Тобто, по 2,64 грн за 1 кВт*год. На пільговий тариф є обмеження на споживання до 2000 кВт*год електроенергії на місяць.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українців закликали готуватись до жорсткіших графіків відключення світла. Експертка розповіла, коли електроенергію будуть вимикати на більш тривалий термін.