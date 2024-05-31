Є важливі нюанси: у Міненерго уточнили щодо підвищення тарифів на світло

Для деяких споживачів буде передбачено пільговий тариф, але не протягом усього року

У пʼятницю, 31 травня, Кабмін схвалив рішення про збільшення тарифів на електроенергію для побутових споживачів та підприємств. Але також міністр енергетики Герман Галущенко повідомив про важливі нюанси щодо нових тарифів.

Зокрема, збережеться "нічний тариф" для споживачів. Про це повідомляє Міненерго.

"Підвищення тарифу – це складний, але необхідний крок. Мета – не залишитись без світла, втримати систему. Нас чекає масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил і коштів. Весь цей час триває ремонтна кампанія на об’єктах генерації, розподілу та передачі. На жаль, розуміємо, що обстріли об'єктів енергетики з боку ворога будуть продовжуватись, і маємо задіяти усі можливі ресурси", – сказав Герман Галущенко.

"Нічний тариф" (при встановленому відповідному двозонному лічильнику) складатиме 2,16 грн за кВт-год. Також протягом опалювального періоду (з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року) передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки, на рівні 2,64 грн/кВт год (при споживанні ними в цей період до 2000 кВт-год електроенергії на місяць).

Зауважимо, що було встановлено фіксовану ціну на світло на рівні 4,32 грн/кВт за год до 30 квітня 2025 року. Тож, за середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт-год, платіжка за електроенергію складатиме на 285 гривень.

Раніше "Телеграф" писав, збільшення вартості електроенергії для будівництва нових блоків Хмельницької АЕС має дуже дивний вигляд. Адже, за словами незалежної експертки з ядерної енергетики Ольги Кошарної, НАЕК "Енергоатом" — фактичний банкрут. Водночас не раціонально зараз витрачати гроші на будівництво об’єктів генерації, які запрацюють після 2030 року.