Тарифы на воду с 1 июня: кто из украинцев теперь будет платить больше

НЕкоторые уже начали платить больше

В июне 2024 года тарифы на воду для населения пока остаются без изменений, то есть на том уровне, который был по состоянию на 24 февраля 2022 года. Однако в некоторых общинах ситуация иная — местные власти повышают цены без согласования с НКРЭКУ.

Такое заявление сделали в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Об этом пишет издание Факты.

Так, в Смеле Черкасской области потребители начали платить по тарифу за водоснабжение больше, поскольку исполком городского совета повысил его уже второй раз за время полномасштабной войны в стране.

В связи с этим подробную информацию о текущем тарифе потребителям стоит выяснять у поставщиков, поскольку у каждого водоканала разные цены на услуги.

Отмечается также, что на заседании, которое прошло 8 мая, в НКРЭКУ предложили установить новые тарифы на воду с 1 июня. Речь идет о небытовых потребителях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько украинцы будут платить за газ в июне 2024. Цена за кубометр остается на прежнем уровне.