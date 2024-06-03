Тарифы на газ в июне: сколько будем платить за кубометр

Большинство украинских бытовых потребителей получают газ от компании "Нафтогаз Украины"

С 1 июня платежки украинцев существенно возрастут из-за подорожания электроэнергии. А вот тариф на газ в этом месяце останется прежним.

Более того, он не изменится до конца апреля 2025 года, сообщает "ГазПравда". Стоимость зависит от поставщика, но большинство потребителей будет платить 7,96 грн за кубометр.

Отмечается, что в этом году, как и в два сезона до этого, газоснабжающие компании не изменили свои годовые предложения. В зависимости от поставщика, стоимость кубометра голубого топлива колеблется от 7,70 до 9,99 грн.

Как известно, подавляющее большинство украинских бытовых потребителей получают газ от компании "Нафтогаз Украины". Действующий тариф – 7,96 грн за кубометр установлен до конца апреля 2025 года. Дешевле только у "Эру Людям" — 7,70 грн.

Тарифы на газ в Украине:

"Эру Людям" – 7,70

"Энерджи Трейд Груп" – 7,799

"Нафтогаз Украина" – 7,96

"Тернопольоблгаз Сбыт" – 7,96

"Прикарпат Энерго Трейд" – 7,98

"Полтавагаз Сбыт" – 7,99

"Галнефтегаз" – 7,99

"Львовэнергосбыт" – 8,20

"Киевские энергетические услуги" – 8,46

"Днепровские энергетические услуги" – 8,46

"Аскания Энерджи" – 9,95

"Ритейл Сервис" – 9,99

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в июне тарифы на воду для населения не повышались. Однако в некоторых общинах местные власти повышают цены без согласования с НКРЭКУ.