Тарифи ростуть, а що буде з субсидіями: у Мінсоцполітики дали відповідь

Субсидію надають тим родинам, які не можуть повністю сплачувати вартість комунальних послуг

В Україні з 1 червня зросли тарифи — подорожчала електроенергія та вартість водопостачання в частині міст. Нова вартість може вдарити по кишені, однак у держави є механізм допомоги з оплатою рахунків — субсидія. Для тих, хто вже отримує такий вид допомоги, субсидію перерахують автоматично з огляду на нові тарифи.

Про це в ефірі Еспресо розповіла перша заступниця міністра соцполітики Дарина Марчак. Така система введена з 2023 року. При підвищенні тарифу — субсидія перераховується без додаткового звернення. Вона наголосила, що у держави є на це гроші.

Для тих родин, які відчують підвищення тарифів сильніше і не матимуть змоги сплачувати за житлово-комунальні послуги, Марчак рекомендувала звертатися до Пенсійного фонду, щоб отримати субсидію.

Зробити це можна кількома способами, зокрема онлайн. Такий механізм працює через портал "Дія" або на сайті Пенсійного фонду. Для зручності доступна скорочена форма подачі документів, де вказуються основні дані, а решту інформації отримують через реєстри.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, через що можна втратити субсидію. Зробивши дуже коштовну покупку або одружившись, потрібно повідомляти Пенсійний фонд про зміну майнового стану та складу родини для отримання субсидії.