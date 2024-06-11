Усе сама? Дівчина заступника генпрокурора придбала елітне майно на мільйони гривень (фото)

Тільки автівка коштує близько 4 млн грн

Дівчина заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького Христина Ільницька цьогоріч придбала елітне майно, вартість якого значно перевищує її офіційні доходи. Йдеться про будинок та автомобіль, які разом коштували щонайменше 52 мільйони гривень.

Але сукупний дохід Христини за останнє десятиліття ледве перевищив 360 тисяч гривень. Це зʼясували журналісти проєкту "Схем" під час розслідування.

Зазначається, що Ільницька придбала у власність будинок в елітному котеджному містечку "Коник" у Києві, площа якого складає 240 квадратних метрів, а ринкова вартість 1,2 мільйона доларів (48 мільйонів гривень). Також дівчина заступника генпрокурора тепер має автомобіль Porsche Macan T 2023 року випуску, який коштує 100 тисяч доларів (близько 4 мільйони гривень).

Журналісти виявили, що Христина стала власницею салону краси у столиці, про ще свідчаться її публікацій в соцмережах.

Зазначається, що Дмитро Вербицький офіційно розлучений. Та про його нові стосунки з Ільницькою свідчать численні публікації в її соцмережах та запис з камер спостережень.

На кадрах зафіксовано їхнє спільне пересування на згаданому новому Porsche.

Журналісти розслідування вказують, що за будинок за договором Ільницька заплатила у 24 рази менше ринкової вартості – близько 2 мільйонів гривень, це 1,9 мільйона за будинок і 200 тисяч за землю.

Експерт з нерухомості Євгеній Полунов вважає: "Зазвичай такі реальні ціни в договорах купівлі-продажу сторони намагаються уникати для того, щоб зменшити податкове навантаження".

Дмитро Вербицький у коментарі "Схемам" сказав, що їхні стосунки з Христиною Ільницькою не мають сімейний характер, що передбачало б відображення її майна в його декларації, та додав, що не надавав їй допомогу у купівлі нерухомості.

Сама ж Ільницька не спростовувала, що перебуває із ним у стосунках, сказавши, що "на даному етапі" вони не мають сімейний характер. Щодо свого майна, купленого у 2024 році на загальну суму понад 50 мільйонів гривень, вона сказала, що колись мала "яхтовий бізнес" зі своїм неназваним колишнім хлопцем, від якого нібито отримала у спадок за заповітом чимало активів.

Журналісти "Схем" встановили ім’я цього підприємця. Але у коментарі розслідувачам його вдова заявила, що ще до смерті він скасував свій заповіт на Ільницьку і той не набув чинності. Це підтверджують і записи в реєстрах.

Зазначається, що вже напередодні виходу матеріалу "Схеми" з’ясували, що Ільницька 29 травня подарувала будинок своїй матері. І у той же день зареєструвалася як фізична особа-підприємець з основним видом діяльності – надання в оренду водних транспортних засобів. Але після переоформлення будинку на матір продовжує викладати світлини та відео з нього.

Раніше "Телеграф" писав, що колишнього заступника голови Національної поліції України Дмитра Тишлека, який вже світився у деяких скандалах, фактично "відмазали" від покарання у справі про коштовні подарунки. Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) викрило Тишлека у тому, що йому надавали право безоплатного проживання у чужих розкішних приміщеннях, що прирівнюється до коштовних подарунків – проте Печерський суд Києва вирішив, що все законно.