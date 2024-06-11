Новая жизнь после фронта: как центр в Киеве помогает адаптироваться ветеранам и их семьям

Юридическая помощь, новые профессии и спорт для раненых

В одном из исторических домов в центре столицы расположился "Киев милитари хаб" – очень важное место, где участники боевых действий и члены их семей могут получить всестороннюю помощь и поддержку.

"Телеграф" узнал, как работает этот центр на ул. Бастионная, 11 и какие услуги здесь предлагают.

Десятки тысяч обращений

Так исторически сложилось, что в пространстве для защитников и защитниц работают преимущественно участники боевых действий, члены их семей и волонтеры.

"Киев милитари хаб" (Центр комплексной поддержки участников боевых действий)

— Чтобы понимать потребности защитников, нужно знать эту тему, знать вызовы, с которыми они сталкиваются. Поэтому большинство из нас – люди из ветеранского и волонтерского движения. Мой муж – военный еще с 2014 года. Также здесь работают ветераны, женщины и матери погибших бойцов, – рассказывает одна из работниц.

Центр предоставляет широкий спектр услуг – от юридической и психологической помощи до трудоустройства, профориентации и переквалификации. Здесь также есть реабилитационный центр и тренажерный зал, где военные могут пройти восстановительные программы.

Получить помощь могут действующие военнослужащие, ветераны, семьи погибших и раненых. Например, если мужчина пропал без вести или нужно оформить финансовые выплаты, здесь помогут со всей информацией. Всем этим центр занимается с 2017 года.

А с начала 2022 года и по сей день сюда обратилось более 28 000 человек.

Новые профессии и гранты на бизнес

Одним из вдохновляющих направлений работы "Киев милитари хаб" является содействие трудоустройству и открытию собственного дела для ветеранов. Как рассказывает работник Роман Ушев, здесь помогают как с поиском вакансий, так и с получением грантов на развитие бизнеса.

— В июне мы запустили программу вместе с Министерством образования — участники боевых действий и их семьи могут получить второе бесплатное образование в некоторых вузах, — объясняет он. — Государство предоставляет ваучеры, покрывая стоимость обучения. Многие ветераны хотят получить новые профессии по возвращении с фронта.

Для трудоустройства центр составил меморандумы с рядом крупных предприятий — ДТЭК, "Киевский метрополитен", мебельные фабрики и т.д. Они даже берут на работу раненых, в том числе с ампутациями.

Впрочем, многие военные стремятся открыть собственный бизнес. Для этого центр сотрудничает с Государственной службой занятости, предоставляющей микрогранты — от 250 тыс. грн на развитие самозанятости до 1,5 млн грн при создании трех рабочих мест.

— Мы проводим интенсивные курсы для ветеранов – как открыть дело, составить бизнес-план, налоги и так далее. Консультантами выступают члены комиссий, распределяющих гранты. То есть со всем помогаем, – делится Ушев.

Роман вспоминает историю одного из подопечных, открывшего собственную клинику на гранты.

— Сначала он получил стартовый капитал, затем выиграл и больший грант для расширения бизнеса, — говорит он.

В общем, в центре уделяют много весу трудоустройству ветеранов. Не каждая вакансия предлагает достойный заработок, но есть что выбрать. Работа помогает военным адаптироваться к мирной жизни после пережитых травм. У кого открываются новые таланты в бизнесе или программировании. Главное – поддержать их на этом пути.

На вопрос об актуальных вакансиях на сегодня Роман отвечает:

— Сейчас много нужно строителей, слесарей, инженеров. Ведь страна, несмотря ни на что, строится. Также есть вакансии в металлургии, деревообработке. Отдельно — специалисты по разминированию территорий, IT-сфере, управлению БПЛА. И, конечно, все время требуются кадры на заводы военно-промышленного комплекса.

Ячейка для детей военных

Особое внимание уделяют детям бойцов. Для них регулярно организуют мастер-классы, интерактивные квесты в музеях, встречи с интересными людьми.

Художественные и декоративно-прикладные мастер-классы

— Мы стараемся проводить мероприятия, влияющие на самоидентичность детей. Это патриотическое воспитание. Хотим развивать в детях чувство гордости за родителей-героев, любовь к Украине. К занятиям привлекаем благотворительные организации, музеи и волонтеров, — рассказывает Валентина, отвечающая за детские программы.

В основном в центр приходят дети 6-12 лет. Для них организуют много досуга: поход в планетарий, плетение браслетов, рисование "полотенец" с украинским орнаментом, лепка фигурок или анимационные мероприятия. Дети постарше уже не так охотно участвуют в таких событиях. Однако и для них пытаются найти компромисс.

Также в стенах здания есть актовый зал с театральным кружком, куда могут ходить как дети, так и взрослые. А одно из помещений стало своеобразным музеем — здесь представлены работы любившего фотографировать погибшего сотрудника Руслана.

Фотографии Руслана Боровика

Играть, плавать, побеждать

Еще одним направлением работы центра есть адаптивный спорт для раненых бойцов.

Спортивный зал

— У нас полный спортивный комплекс для военных с ампутированными конечностями, — рассказывает Любовь. — Ранения не мешают ребятам заниматься футболом, йогой, плавать в бассейне. Мы организовываем для них походы, соревнования. Все это бесплатно, с привлечением профессиональных тренеров по футболу, баскетболу и другим видам спорта.

Также в центре периодически формируют группы по реабилитации за рубежом. Собственно, содействие реабилитации раненых — еще одно ключевое направление работы "Киев милитари хаб".

Здесь обустроили специализированный реабилитационный зал, где установили современные комплексы по восстановлению опорно-двигательного аппарата.

Тренажерный зал для реабилитации военных в "Киев Милитаре Хаб"

— Ребята записываются на прием и приходят в назначенное время, — объясняет одна из работниц. — Специальные реабилитологи подбирают индивидуальную программу для каждого в зависимости от степени травмы. Это могут быть повреждения позвоночника, суставов, ампутированные конечности. Оборудование позволяет проводить безопасные занятия без чрезмерной физической нагрузки в соответствии с показаниями врача.

На столике в зале — фото бывшего реабилитолога центра, который, к сожалению, умер от тяжелой болезни.

— Это был феерический человек, наша феерическая феерия, как говорят девушки, — вспоминает Роман. — Он сам прошел путь от Майдана до линии огня, был дважды ранен, но продолжал помогать другим восстанавливаться после травм.

Спасение душ героев

Большинство людей, которые обращаются в центр, нуждаются в психологической помощи. И, как рассказала руководительница психологического отдела Татьяна, сейчас в стенах здания работает команда из четырех психологов. Одна психологиня выполняет мобильную работу.

— Мы проводим как индивидуальные, так и групповые сессии. Приходят супруги погибших, сами военные, их семьи, в том числе с детьми. Пытаемся вытащить их из отчаявшегося состояния, — объясняет она.

Специалисты используют различные методики и средства, в частности, арт-терапию, метафорические карты, психоэдукцию.

— Человек сам знает ответы, ему просто нужно их открыть. Наша роль — помочь открутить "колпачок" и увидеть все имеющиеся у нее возможности и ресурсы. Например, иногда после тяжелых событий, военным трудно говорить, но карты помогают стать более раскрепощенными. Это очень любопытная методика. Иногда на первый взгляд человек смотрит на абсолютно положительную картинку, но начинает плакать, — делится Татьяна.

Во время разговора у нас была возможность испытать метафорические ассоциативные карты на себе. Вытащив по картинке, каждый из нас получил свой индивидуальный месседж от подсознания.

— Смотрите, это вы стремитесь к чему-то, но чувствуете, что чего-то не хватает. Может быть, это поддержка окружающих? Но ведь у вас есть внутренние силы? Спросите себя, как вы можете найти их, — объясняет психологиня.

Поскольку в "Киев милитаре хаб" работают с причастными непосредственно к войне людьми, то это очень изнурительно эмоционально. Поэтому команда регулярно проходит супервизии и интервизии – обменивается опытом и оказывает помощь коллегам.

Для работников центра важно выдержать ту боль и травмы, с которыми приходят к ним. А большинство посетителей приходят именно с тяжелым психологическим состоянием. Однако объединенные общими проблемами ветераны создали крепкое сообщество. Сейчас многие посетители центра стали друзьями.

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