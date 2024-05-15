Програмісти, люди без досвіду, ветерани і навіть подружжя: хто приходить у центр рекрутингу в Києві

"Телеграф" побував зсередини київського рекрутингового центру

Минуло вже два тижні від того, як центр рекрутингу української армії почав свою роботу у Києві. В невеличкому кабінеті було трохи галасливо — адже люди зацікавилися таким форматом вступу до лав ЗСУ. На співбесідах чоловіки не боялися ставити хвилюючі питання.

На які професії виник ажіотаж і що спонукає людей прийти до рекрутерів? На ці та інші теми "Телеграф" поспілкувався з новобранцями та начальником центру.

Звернулися більше сотні людей

Серед відвідувачів рекрутингового центру того дня виділявся Богдан. Його прагнення долучитися до лав ЗСУ було рішучим. Він чітко знав, де хотів би служити: на посаді, пов'язаній з захистом інформації та кібербезпекою. Маючи відповідну освіту та досвід, він хотів би бути корисним для країни.

Богдан обрав рекрутинговий центр, оскільки хоче бути впевненим, що потрапить у "саме те" місце. Проте чоловік й досі хвилюється з цього приводу.

Утім рекрутери запевняють – угода, досягнута під час співбесіди, буде дотримана на 100%.

— У мене на війні загинув старший брат, — розповідає Богдан "Телеграфу". — У березні 2023-го його вбив російський снайпер. Молодший брат також відвоював близько півтора року. Я розумію, що війна триває, і тому вважаю за краще підготуватися самостійно, а не чекати повістки. Я хочу бути корисним для армії. Тікати я не збираюся. Це моя мотивація".

Щоб дізнатися подробиці, "Телеграф" також поспілкувався з Романом Ушевим, начальником рекрутингового центру армії.

— На сьогодні 141 особа звернулася до нашого центру, — каже Роман, показуючи детальну статистику за останній тиждень роботи центру.

Якщо детальніше: з 30 квітня по 9 травня у центр звернулися 89 осіб, серед яких 78 чоловіків та 11 жінок. Часто приходять долучитися до армії подружжями, тобто жінка разом з чоловіком. Проте звернення до центру — це лише перший крок.

— Це лише ті, які завітали. А вже у ході консультації людина вирішує, хоче вона долучитися до армії чи не хоче і думає, — каже Роман.

Начальник центру рекрутингу української армії у Києві Роман Ушев

Ті, хто справді бажає вступити на військову службу, заповнюють анкети.

— Наші дівчатка-рекрутери заповнюють їм анкету, зв'язуються з частинами, відправляють анкету на частину, — пояснює процес начальник центру.

За його словами, минулої п'ятниці 38 осіб вже зареєстрували анкети для вступу — 29 чоловіків та 9 жінок.

— З них 18 осіб вже отримали відношення, тобто їх беруть на службу. Ще 20 осіб на той момент очікували на відповідь, — ділиться Роман Ушев.

За його спостереженнями, вік українців, які звертаються у центр, коливається від 25 до 43 років. Це майже молодь. Проте були й ті, кому за 65, і в них є бойовий досвід. Для людей старшого віку пропонують роботу інструкторів і викладачів при військових інститутах та кафедрах.

— Їхній бойовий досвід там надзвичайно цінний, — наголошує Роман.

Рекрутинг ЗСУ приваблює айтішників

Найбільший попит, за спостереженнями Романа Ушева, виник на професії, дотичні до новітніх військових технологій:

— Більшість хочуть працювати з дронами. До нас приходять люди, які хочуть навчатися цього з нуля. Якщо є технічна освіта — можуть бути складальниками, технічним персоналом.

Також до лав ЗСУ охоче вливаються і висококваліфіковані айті-фахівці.

— До нас приїхав випускник Гарварду — математик і програміст дуже високого рівня. Він сам забажав долучитися до захисту країни. Ми знайшли для нього підрозділ за фахом — захист інформації надважливий, — ділиться прикладом пан Ушев.

За його словами, рівень мотивації та готовності служити у новобранців високий

— Через ІПСО та наративи з боку ворога, звісно, дехто лякається, що їх одразу "кинуть на м'ясо". Насправді в армії сотні професій — від бухгалтерів до медиків, — зазначає Роман.

Та навіть розуміючи ризики для життя та здоров’я, багато людей просяться на передову.

— До нас приходили бійці, які після поранення та лікування знову хотіли на фронт. Людина сама вибирає, де і як їй служити в нашому центрі, — підкреслює Роман Ушев.

Саме такого військового "Телеграф" зустрів у черзі на співбесіду. Як розповідає кадровий офіцер Олексій, він тривалий час проходив службу, але був комісований за станом здоров'я.

— Я півтора року провів у цивільному житті. Проходив реабілітацію і приводив себе у порядок. Зараз об'єктивно оцінюючи свій стан здоров'я і розуміючи, що можу виконувати задачі, до яких я готовий — я тут. Хочу поновитися на військовій службі і в тяжкий для країни час виконувати свій обов'язок. Я не можу стояти осторонь і просто дивитися на те, що відбувається. Для мене не по-чоловічому відсиджуватися, — каже Олексій.

Без повісток і з повним соціальним пакетом

Повістки у центрі рекрутингу не видають. Є й ті, хто прийшов на співбесіду, а потім передумав вступати до лав армії.

Окремо порушили тему тих, хто передумав після отримання відношення. Роман каже, що таке трапляється:

— Стикалися з таким досвідом, коли дехто намагається ухилитися від армії, маючи відношення. Ми, звісно, не вносимо їх у чорний список. Але зараз є чіткий строк — 30 діб. Через 30 діб після видачі відношення воно анулюється автоматично. Ми даємо знати військовій частині, що людина зникла.

Наразі у центрі працює чотири рекрутера

— Хлопці питали, чи ми співпрацюємо ми з ресурсами на кшталт Work.ua чи Lobby X? — Роман Ушев відповідає на поширене запитання відвідувачів.

Рекрутинговий центр української армії — це відділ Київської бюджетної установи "Київ Мілітарі Хаб" КМДА. Проєкт створено Київський військовою адміністрацією за підтримки КМДА у співпраці з Міністерством Оборони.

На відміну від сайтів вакансій, у центрі забезпечують комплексний супровід майбутніх військових.

— Людина не просто заповнює анкету, щоб потім десь зникнути по дорозі. Ми допомагаємо, щоб вона безперешкодно пройшла всі етапи, — наголошує пан Роман.

Після вступу на службу рекрутери продовжують підтримувати зв'язок із новобранцями й оперативно розв'язувати будь-які проблемні питання. Крім того, родини військових одразу отримують соціальний пакет.

— Ми активний соціальний хаб. Підхоплюємо родину на всі передбачені виплати, навчання, секції для дітей. Людина служить спокійно, знаючи, що її сім'я захищена з соціального боку, — підкреслює Роман Ушев.

Як підсумовує начальник центру рекрутингу, Україна перебуває у стані війни, тому просто відсидітися громадянам не вийде. А центр дає можливість обрати найкраще місце.