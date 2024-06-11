Суд "відмазав" ексзаступника голови Нацполіції Тишлека від покарання у корупційній справі – Bihus.Info

Печерський районний суд фактично розвалив справу Тишлека, стверджують журналісти

Колишнього заступника голови Національної поліції України Дмитра Тишлека, який вже світився у деяких скандалах, фактично "відмазали" від покарання у справі про коштовні подарунки. Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) викрило Тишлека у тому, що йому надавали право безоплатного проживання у чужих розкішних приміщеннях, що прирівнюється до коштовних подарунків – проте Печерський суд Києва вирішив, що все законно.

Про це пише у своєму розслідуванні Bihus.Info. За даними журналістів, Тишлек отримав право безоплатно проживати відразу у двох недешевих помешканнях, які належали іншим людям.

Так, він користувався квартирою на Печерську площею понад 140 кв. м. Помешкання належало Юрію Голику, який відомий своєю активною участю у довоєнному проєкті "Велике будівництво". За час проживання там Тишлек зекономив на оренді 617 тис. грн – а це вже вважається незаконним подарунком. Окрім того, ексзаступник голови НПУ отримав право безоплатно проживати у приватному будинку поблизу Києва площею понад 320 кв. м – тут він зекономив 225 тисяч гривень. Будинок, доречі, належить Наталі Нечипоренко, родина якої – бізнес-партнери російського кримінального авторитета Андрєя Іманалі.

Але після того, як НАЗК відправило протокол щодо цих порушень до Печерського райсуду Києва – справа розвалилася. Суд вирішив, що визначити вартість оренди обох помешкань буцімто неможливо. До того ж звідкись узялися докази, що Тишлек нібито за власні кошти обставив квартиру на суму в 910 тисяч гривень – тоді як НАЗК оцінило усе в 130 тисяч. Нібито таким чином Тишлек заплатив за оренду. Питання щодо приватного будинку суд взагалі не розглядав – суддя заявила, що Тишлек нібито там і не жив.

Сам Тишлек на питання про походження грошей заявив, що його дружина нібито позичила 4,5 млн грн у своєї матері, яка, як цікаво, мешкає у Росії, з якою Україна зараз веде війну.

За даними журналістів, справу Тишлека розвалила суддя Печерського суду Світлана Гречана. Донедавна вона була одружена зі співробітником Національної поліції. В подружжя є нерухомість на 14 млн гривень, якої немає в жодній декларації. До того ж саме Гречана свого часу "поховала" справу ексзаступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка – якого також підозрювали в отриманні незаконних подарунків.

Нагадаємо, що Дмитро Тишлек потрапив у скандал наприкінці жовтня поточного року. Журналісти з’ясували, що його дружина є громадянкою Росії, а сам поліцейський користується авто та нерухомістю, які належать родині партнера глави ростовського кримінального угруповання. У грудні стало відомо, що полковника поліції відсторонили від роботи через гучний скандал, але незабаром він знову вийшов на службу, але через кілька днів написав рапорт про звільнення.

Також "Телеграф" розповідав про те, що український блогер та військовослужбовець Юрій Гудименко вимагає від антикорупційних органів ретельно розслідувати справу заступника міністра МВС Дмитра Тишлека. Він додав, що якщо МВС самостійно не може впоратися з "тишлеками", то цим має займатися громадськість.