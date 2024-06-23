Щасливий квиток і гоління налисо: абсурдні прикмети родом з СРСР

Деякі українці досі вірять, що це працює

Життя у СРСР було повним дивних речей для сучасної людини. Тоді використовували незручний, але яскраво розмальований сервіз "Рибки" для застілля, а у побуті часто вдавались до дивних прикмет.

Більшість з цих забобонів незнайома сучасним українцям, хоча деякі досі в них вірять. "Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найдивніші радянські забобони.

Чому дітей голили налисо

У СРСР вірили, що якщо налисо побрити дитину до року, то волосся буде густішим та здоровішим. Найчастіше ця прикмета стосувалась маленьких дівчаток. Інколи їх встигали поголити двічі або навіть тричі, доки їм не виповнився рік.

За іншим дивним забобоном, гоління налисо пов’язане з мовою. Нібито якщо поголити дитину, то вона почне раніше говорити. Звісно, це все неправда. Ніякого зв’язку між волоссям та комунікативними навичками, як і густою зачіскою в майбутньому, немає.

"Щасливий" квиток у СРСР їли

Це особливий квиток, у якому перші три та другі три цифри номерка квитка є рівнозначними. Але отримати його було мало. Щоб він подіяв, його ще треба було з’їсти.

Тоді вірили, що квиток принесе велику удачу. Але насправді це вигадка і не більше.

Л-стовпи — передвісники невдач

З цією конструкцією пов’язаний песимістичний забобон. Нібито якщо проходити під Л-стовпом, то можна втратити здоров’я, удачу чи посваритись з близькими. Насправді немає жодних доказів, що ця дивна прикмета працює.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому у СРСР четвер був рибним днем. Вигадали цю традицію не просто так.