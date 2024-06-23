Счастливый билет и бритье наголо: абсурдные приметы родом из СССР

Некоторые украинцы до сих пор верят, что это работает

Жизнь в СССР была полна странных вещей для современного человека. Тогда использовали неудобный, но ярко разрисованный сервиз "Рыбки" для застолья, а в быту часто прибегали к странным приметам.

Большинство из этих предрассудков незнакомо современным украинцам, хотя некоторые до сих пор в них верят. "Телеграф" собрал в этом материале самые удивительные советские приметы.

Почему детей брили наголо

В СССР верили, что если наголо побрить ребенка до года, то волосы будут более густыми и здоровыми. Чаще всего эта примета касалась маленьких девочек. Иногда их успевали побрить дважды или даже трижды, пока им не исполнился год.

По другому странному предрассудку, бритье наголо связано с языком. Якобы если побрить ребенка, то он начнет раньше говорить. Конечно, это неправда. Никакой связи между волосами и коммуникативными навыками, как и густой прической в будущем, нет.

"Счастливый" билет в СССР ели

Это особый билет, в котором первые три и остальные три цифры номерка билета равнозначны. Но получить его было мало. Чтобы он подействовал, его еще нужно было съесть.

Тогда верили, что билет принесет огромную удачу. Но на самом деле это вымысел и не больше.

Л-столбы — предвестники неудач

С этой конструкцией связан пессимистический предрассудок. Якобы если проходить под Л-столбом, то можно потерять здоровье, удачу или поссориться с близкими. На самом деле нет никаких доказательств того, что эта странная примета работает.

Ранее "Телеграф" сообщал, почему в СССР четверг был рыбным днем. Выдумали эту традицию не просто так.