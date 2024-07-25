Життя після війська — дослідження "Шлях ветеранів і ветеранок" на оновленому сайті Veteran Hub

Розгубленість, поганий сон та бажання повернутися до посестер та побратимів – це лише частина проблем, з якими стикаються українські ветерани та ветеранки після повернення зі служби. Сьогодні в Україні 1,2 млн ветеранів, але ця кількість збільшиться до 5—6 млн, за даними Міністерства ветеранів України.

Мережа підтримки для воїнів та їх близьких Veteran Hub представила новий сайт і кампанію про покращення добробуту воїнів у цивільному житті. Організація провела дослідження "Шлях ветеранів і ветеранок" та зафіксувала життєву траєкторію українських воїнів після звільнення зі служби.

Це ж дослідження стало основоположним у діяльності Veteran Hub та оновленні власного сайту організації.

"Новий сайт організації підсумовує усі знання, які Veteran Hub отримали у щоденній роботі від ветеранів і ветеранок або у точкових дослідженнях з 2018 року. Інформація буде помічною для усіх, хто прагне краще розуміти потреби українських ветеранів та ветеранок", – говорить співзасновниця Veteran Hub Івона Костина.

Основна місія кампанії "Шлях ветеранів та ветеранок" – допомогти військовим віднайти себе у цивільному житті та відчути свою потрібність тут.

"Я мусила звільнитися з війська не по своїй волі – в мене загинув батько, старша сестра з малою дитиною, молодша – ще навчалася у школі, тому я мала бути поряд з мамою. Це було важке рішення. Я пройшла "гарні кола пекла" соціалізації, коли ходила по центрах зайнятості у пошуках роботи. Але мене дуже сильно витягло і допомогло знайти свій шлях ветеранське ком'юніті", – розповідає Галина Клемпоуз, ветеранка.

Для того, щоб ветеранам і ветеранкам було легше знаходити потрібну інформацію про адаптацію до цивільної реальності, на сайті Veteran Hub є матеріали про кожен етап – від початку служби й протягом усього життя. Сам оновлений сайт розробили фахівці SoftServe в межах волонтерської корпоративної програми OpenTech.

У кожного ветерана своя історія – комусь повернутися до життя допомагає родина, швидко знайдена робота або ж навіть собака, як це сталося з ветераном та морпіхом Глібом Стрижком. Він пройшов полон та тривалу реабілітацію. Сьогодні чоловік не може повернутися до військової служби, але працює керівником київського простору Veteran Hub.

"Пес — важливий аспект мого повернення. Його мені знайшов мій друг та мій колишній керівник. Він сказав, що якщо я не візьму собаку, то він візьме собі. А в нього вже три. Тому я домовився з власником квартири та забрав його до себе. В першу його ніч в мене на Київ летіли 75 шахедів. На ранок я сказав "вітаю у сім'ї ветерана", – розповідає Гліб Стрижко.

Разом із креативною агенцією Underdog Veteran Hub запускає кампанію "Шлях ветеранів та ветеранок". Аби воїни та їхні близькі могли дізнатися, що на них очікує після повернення.

Кожен з нас може допомогти рідним та знайомим військовим знову віднайти себе у цивільному житті. А зрозуміти, як це зробити, допоможуть матеріали на сайті Veteran Hub.

Цей проєкт став можливим завдяки Програмі реінтеграції ветеранів, яку реалізує IREX та Veteran Hub за підтримки Державного департаменту США. Вміст є виключною відповідальністю Veteran Hub і не обов’язково відображає погляди Державного департаменту США та IREX.