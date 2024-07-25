Рус

Життя після війська — дослідження "Шлях ветеранів і ветеранок" на оновленому сайті Veteran Hub

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Життя після війська — дослідження "Шлях ветеранів і ветеранок" на оновленому сайті Veteran Hub Новина оновлена 25 липня 2024, 10:51

Розгубленість, поганий сон та бажання повернутися до посестер та побратимів – це лише частина проблем, з якими стикаються українські ветерани та ветеранки після повернення зі служби. Сьогодні в Україні 1,2 млн ветеранів, але ця кількість збільшиться до 5—6 млн, за даними Міністерства ветеранів України.

Мережа підтримки для воїнів та їх близьких Veteran Hub представила новий сайт і кампанію про покращення добробуту воїнів у цивільному житті. Організація провела дослідження "Шлях ветеранів і ветеранок" та зафіксувала життєву траєкторію українських воїнів після звільнення зі служби.

Це ж дослідження стало основоположним у діяльності Veteran Hub та оновленні власного сайту організації.

"Новий сайт організації підсумовує усі знання, які Veteran Hub отримали у щоденній роботі від ветеранів і ветеранок або у точкових дослідженнях з 2018 року. Інформація буде помічною для усіх, хто прагне краще розуміти потреби українських ветеранів та ветеранок", – говорить співзасновниця Veteran Hub Івона Костина.

Основна місія кампанії "Шлях ветеранів та ветеранок" – допомогти військовим віднайти себе у цивільному житті та відчути свою потрібність тут.

"Я мусила звільнитися з війська не по своїй волі – в мене загинув батько, старша сестра з малою дитиною, молодша – ще навчалася у школі, тому я мала бути поряд з мамою. Це було важке рішення. Я пройшла "гарні кола пекла" соціалізації, коли ходила по центрах зайнятості у пошуках роботи. Але мене дуже сильно витягло і допомогло знайти свій шлях ветеранське ком'юніті", – розповідає Галина Клемпоуз, ветеранка.

Для того, щоб ветеранам і ветеранкам було легше знаходити потрібну інформацію про адаптацію до цивільної реальності, на сайті Veteran Hub є матеріали про кожен етап – від початку служби й протягом усього життя. Сам оновлений сайт розробили фахівці SoftServe в межах волонтерської корпоративної програми OpenTech.

пресконференція, Гліб Стрижко

У кожного ветерана своя історія – комусь повернутися до життя допомагає родина, швидко знайдена робота або ж навіть собака, як це сталося з ветераном та морпіхом Глібом Стрижком. Він пройшов полон та тривалу реабілітацію. Сьогодні чоловік не може повернутися до військової служби, але працює керівником київського простору Veteran Hub.

"Пес — важливий аспект мого повернення. Його мені знайшов мій друг та мій колишній керівник. Він сказав, що якщо я не візьму собаку, то він візьме собі. А в нього вже три. Тому я домовився з власником квартири та забрав його до себе. В першу його ніч в мене на Київ летіли 75 шахедів. На ранок я сказав "вітаю у сім'ї ветерана", – розповідає Гліб Стрижко.

Разом із креативною агенцією Underdog Veteran Hub запускає кампанію "Шлях ветеранів та ветеранок". Аби воїни та їхні близькі могли дізнатися, що на них очікує після повернення.

ветеран

Кожен з нас може допомогти рідним та знайомим військовим знову віднайти себе у цивільному житті. А зрозуміти, як це зробити, допоможуть матеріали на сайті Veteran Hub.

Цей проєкт став можливим завдяки Програмі реінтеграції ветеранів, яку реалізує IREX та Veteran Hub за підтримки Державного департаменту США. Вміст є виключною відповідальністю Veteran Hub і не обов’язково відображає погляди Державного департаменту США та IREX.