Жизнь после армии — исследование "Путь ветеранов и ветеранок" на обновленном сайте Veteran Hub

Растерянность, плохой сон и желание вернуться к посестрам и побратимам – это лишь часть проблем, с которыми сталкиваются украинские ветераны и ветеранки по возвращении со службы. Сегодня в Украине 1,2 млн ветеранов, но это количество увеличится до 5—6 млн, по данным Министерства ветеранов Украины.

Сеть поддержки для воинов и их близких Veteran Hub представила новый сайт и кампанию по улучшению положения воинов в гражданской жизни. Организация провела исследование "Путь ветеранов и ветеранок" и зафиксировала жизненную траекторию украинских воинов после увольнения со службы.

Это же исследование стало основополагающим в деятельности Veteran Hub и обновлении сайта организации.

"Новый сайт организации подытоживает все знания, которые Veteran Hub получили в ежедневной работе от ветеранов и ветеранок или в точечных исследованиях с 2018 года. Информация будет помогать всем, кто стремится лучше понимать потребности украинских ветеранов и ветеранок", – говорит соучредитель Veteran Hub Ивона Костина.

Основная миссия кампании "Путь ветеранов и ветеранок" – помочь военным найти себя в гражданской жизни и почувствовать свою потребность здесь.

"Я была вынуждена уволиться из армии не по своей воле – у меня погиб отец, старшая сестра с маленьким ребенком, младшая – еще училась в школе, поэтому я должна была быть рядом с мамой. Это было тяжелое решение. Я прошла "прекрасные круги ада" социализации, когда ходила по центрам занятости в поисках работы. Но меня очень сильно вытащило и помогло найти свой путь ветеранское комьюнити", – рассказывает Галина Клемпоуз, ветеранка.

Для того чтобы ветеранам и ветеранкам было легче находить нужную информацию об адаптации к гражданской реальности, на сайте Veteran Hub есть материалы о каждом этапе – с начала службы и на протяжении всей жизни. Сам обновленный сайт был разработан специалистами SoftServe в рамках волонтерской корпоративной программы OpenTech.

У каждого ветерана своя история – кому-то вернуться к жизни помогает семья, быстро найденная работа или даже собака, как это произошло с ветераном и морпехом Глебом Стрижко. Он прошел в плен и длительную реабилитацию. Сегодня мужчина не может вернуться на военную службу, но работает руководителем киевского пространства Veteran Hub.

"Пес — важный аспект моего возвращения. Его мне нашел мой друг и мой бывший руководитель. Он сказал, что если я не возьму собаку, то она возьмет ее себе. А у него уже три. Поэтому я договорился с владельцем квартиры и забрал ее к себе. В первую его ночь у меня на Киев летели 75 шахедов. Утром я сказал "приветствую в семье ветерана", – рассказывает Глеб Стрижко.

Вместе с креативным агентством Underdog Veteran Hub запускает кампанию "Путь ветеранов и ветеранок". Чтобы воины и их близкие могли узнать, что их ожидает по возвращении.

Каждый из нас может помочь родным и знакомым военным вновь обрести себя в гражданской жизни. А понять, как это сделать, помогут материалы на сайте Veteran Hub.

Этот проект стал возможным благодаря Программе реинтеграции ветеранов, реализуемой IREX и Veteran Hub при поддержке Государственного департамента США. Содержание является исключительной ответственностью Veteran Hub и не обязательно отражает взгляды Государственного департамента США и IREX.