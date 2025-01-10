Закохалася у 16 років, коли побачила його по телевізору: що відомо про останню дружину Пологівського маніяка

Жінка навіть народила дочку від Пологівського маніяка

Сергій Ткач, якого прозвали Пологівським маніяком, за свої злочини отримав чотири довічні терміни та відбував покарання у житомирській колонії. Однак навіть перебування у в’язниці не стало перепоною для особистого життя — він одружився з дівчиною, яка була в нього закохана з 16 років.

"Телеграф" розповість, що відомо про останню дружину Пологівського маніяка Олену Булкіну, яка народила йому дочку.

Пологівський маніяк та його дружина — що про них відомо

Сергій Ткач – серійний убивця, який отримав прізвисько Пологівський маніяк. Він скоював свої жорстокі злочини в період з 1980 по 2005 роки та вбив не менше 37 осіб, переважно неповнолітніх дівчаток. Усього Ткач зізнався спочатку у 80, потім у 113 вбивствах. Він не лише вбивав своїх жертв, а й ґвалтував їх.

Пологівський маніяк народився Росії, до ув’язнення двічі був одружений, мав дітей. Однак після першого розлучення переїхав до України та скоював свої вбивства на території Криму, Запорізької, Харківської та Дніпропетровської областей.

Сергія Ткача було заарештовано у його будинку на околиці міста Пологи 5 серпня 2005 року. За свої злочини він отримав чотири довічні терміни, відбував покарання у житомирській виправній колонії. І саме там його знайшла Олена Булкіна — росіянка, яка побачила маніяка по телевізору та закохалась у нього, коли їй було лише 16 років.

Дівчина згодом почала розшукувати Сергія Ткача і у 2015 році таки знайшла його у житомирській колонії. Спочатку вони близько півроку листувалися, а потім вона до нього приїхала. Перше побачення у в’язниці було через скло по телефону та у присутності наглядачів. Тоді ж серійний вбивця зробив дівчині пропозицію. 9 грудня 2015 року Сергій Ткач одружився з росіянкою Оленою Булкіною і під час другого тривалішого побачення вона завагітніла. Так, у віці 64 років Пологівський маніяк знову став батьком.

Відомо, що Сергій Ткач помер у в’язниці 4 листопада 2018 року від серцевої недостатності. Остання дружина не зголосилася його ховати, тож похороном займалися співробітники в’язниці.

Вихованням доньки, яку народила від Пологівського маніяка Олена Булкіна, займалися її батьки. Сама жінка переїхала до Москви і змінила прізвище. Останнє відоме місце роботи дівчини – будівельна компанія. Вона видалилася з соцмереж і не спілкується з журналістами.

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