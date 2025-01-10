Пожежі у Лос-Анджелесі знищили майже тисячі будівель, збитки сягають космічних сум (відео)

Українці, які перебувають у США показали відео

Лісові пожежі, які охопили Лос-Анджелес, можуть стати одними з найдорожчих стихійних лих в історії США. За попередніми оцінками, загальні втрати можуть перевищити $135 млрд.

Дві основні пожежі, Palisades і Eaton, знищили понад 9 тисяч будівель, пише LA Times. Щонайменше 130 тис. осіб отримали вимогу евакуюватися.

Офіс судово-медичної експертизи округу Лос-Анджелес оголосив, що розслідує 10 смертей, пов’язаних із пожежею. Судмедексперт попередив, що в деяких випадках ідентифікація загиблих може зайняти тижні через проблеми з доступом до тіл у небезпечних умовах пожежі.

У регіоні, де знаходиться найдорожче нерухоме майно США, масштаби руйнувань продовжують зростати, оскільки пожежі ще не вдалося повністю локалізувати.

"Ці швидкорухливі, вітрові інферно створили одну з найдорожчих катастроф із лісових пожеж у сучасній історії США," — сказав головний метеоролог AccuWeather Джонатан Портер.

Шериф Роберт Луна оголосив у четвер у другій половині дня, що в районах, які постраждали від пожеж в Ітоні та Палісейдс , працює комендантська година з 18:00 до 6:00, щоб запобігти мародерству.

Керівник округу Лос-Анджелес Кетрін Баргер підкреслила, що комендантська година введена не для того, щоб покарати жителів, а для того, щоб забезпечити безпеку території. За її словами, про введення комендантської години звернулася міська рада Альтадени.

За даними AccuWeather, загальні втрати можуть скласти $135-150 млрд, включаючи вартість знищеного майна, економічний вплив, а також довгострокові наслідки для здоров'я та туризму.

Для порівняння, пожежа Camp Fire, яка сталася у 2018 році в Парадайзі (Каліфорнія), є поки що найдорожчою в історії, із застрахованими збитками на рівні $12,5 млрд. Та пожежа знищила понад 50 тисяч будинків і забрала життя 85 осіб.

Експерти вже відносять лісові пожежі Лос-Анджелеса до п’ятірки найдорожчих лісових пожеж за вартістю застрахованих збитків. Однак загальні втрати, які включають незастраховане майно, будуть значно більшими.

Окрім цього, через пожежу у Лос-Анджелесі, яка охопила також і Голлівудські пагорби та призвела до жертв та руйнувань, американська кіноакадемія була змушена внести зміни до графіку голосування за номінантів на премію "Оскар".

Як пише "Variety", голосування близько 10 тисяч членів академії розпочалося 8 січня. Судді мали визначитися з фінальним списком претендентів на головну кінонагороду світу шляхом голосування з 8 до 12 січня, а результати планувалося оприлюднити 17 січня.

Проте через пожежі в Лос-Анджелесі його продовжили до 14 січня. А оголосити номінантів тепер мають 19 січня.

Через стихію термін продовжили на два дні, тож номінантів оголосять 19 січня.

Що кажуть українці

Українці, які перебувають у Лос-Анджелесі показали відео з пожежами. Вони пересуваються містом у захисних масках.

Раніше "Телеграф" писав, що будинок у Малібу з панорамним видом на море, який орендував син Джо Байдена Хантер, знищено лісовими пожежами в Каліфорнії, які вийшли з-під контролю.