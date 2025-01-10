Крабовий салат заграє новими барвами: що до нього додати (відео)
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На свято та на будні
Салатом з крабовими паличками давно уже нікого не здивувати. Його часто готують з рисом, щоб він був ситнішим, однак таку закуску можна зробити і легкою.
Для цього достатньо прибрати майонез та додати варені яйця й зелену цибулю. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".
Як приготувати салат з крабовими паличками
Інгредієнти:
- крабові палички;
- огірок;
- кукурудза;
- яйця;
- зелена цибуля;
- майонез;
- сіль, перець;
Спосіб приготування:
1.Крабові палички, огірок та яйця нарізати кубиками.
2.Додати солодку кукурудзу та зелену порізану цибулю.
3.Заправить майонезом, посолити та поперчити, перемішати.