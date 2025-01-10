Крабовий салат заграє новими барвами: що до нього додати (відео)

На свято та на будні

Салатом з крабовими паличками давно уже нікого не здивувати. Його часто готують з рисом, щоб він був ситнішим, однак таку закуску можна зробити і легкою.

Для цього достатньо прибрати майонез та додати варені яйця й зелену цибулю. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати салат з крабовими паличками

Інгредієнти:

крабові палички;

огірок;

кукурудза;

яйця;

зелена цибуля;

майонез;

сіль, перець;

Спосіб приготування:

1.Крабові палички, огірок та яйця нарізати кубиками.

2.Додати солодку кукурудзу та зелену порізану цибулю.

3.Заправить майонезом, посолити та поперчити, перемішати.