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Крабовий салат заграє новими барвами: що до нього додати (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Завжди має успіх у гостей
Завжди має успіх у гостей. Фото russianfood.com

На свято та на будні

Салатом з крабовими паличками давно уже нікого не здивувати. Його часто готують з рисом, щоб він був ситнішим, однак таку закуску можна зробити і легкою.

Для цього достатньо прибрати майонез та додати варені яйця й зелену цибулю. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати салат з крабовими паличками

Інгредієнти:

  • крабові палички;
  • огірок;
  • кукурудза;
  • яйця;
  • зелена цибуля;
  • майонез;
  • сіль, перець;

Спосіб приготування:

1.Крабові палички, огірок та яйця нарізати кубиками.

2.Додати солодку кукурудзу та зелену порізану цибулю.

3.Заправить майонезом, посолити та поперчити, перемішати.

Теги:
#Салат #Яйце #Крабові палички #Готуємо вдома