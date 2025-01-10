DeepState: росіяни могли просунутися одразу на трьох напрямках, де закріпився ворог (карта)

Аналітики повідомляють про просування росіян на кількох напрямках

Станом на ранок 10 січня армія РФ продовжує наступальні дії та могла просунутися одразу на кількох напрямках. Зокрема повідомляється, що російські підрозділи, ймовірно, захопили шість населених пунктів та посилили свої позиції на окремих ділянках.

Так, аналітики Deep State повідомляють, що росіяни взяли під контроль три села на Донеччині та ще три — на території Курської області. Про це свідчать дані моніторингового проєкту.

Зокрема, на Донеччині російські війська могли захопити Петропавлівку, Воздвиженку та Солоне. На території Курської області РФ під контроль армії РФ, ймовірно, перейшли Новоіванівка, Леонідово та Олександрія.

Аналітики також зафіксували просування російських підрозділів біля Дворічної на Харківщині та в районі населених пунктів Западне, Курахове й Ясенове на Донеччині.

За даними проєкту Deep State, ці населені пункти наразі перебувають у зоні контролю російських військ. Офіційного підтвердження цієї інформації від Генерального штабу ЗСУ наразі немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що ЗСУ завдали потужного удару по командному пункту росіян у Курській області. У Генштабі зазначили, що подібні удари є невід’ємною частиною бойових операцій.