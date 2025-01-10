Як оформити постійний догляд за людиною для відстрочки

На догляд мають право не лише люди з інвалідністю

Під час загальної мобілізації деякі категорії громадян мають право на відстрочку від призову. Це стосується чоловіків, які здійснюють постійний догляд за людиною.

Хто має право на догляд та як його оформити, розповіли юристи АО "Бачинський та партнери". Догляду на професійній чи непрофесійній основі потребують:

люди з інвалідністю I групи;

діти з інвалідністю;

люди похилого віку з когнітивними порушеннями;

особи з невиліковними захворюваннями, які через порушення функцій організму не можуть самостійно рухатися та обслуговувати себе;

важкохворі діти, яким ще не встановлено інвалідність.

Документи для оформлення догляду

Для оформлення постійного догляду потрібно подати до органів соціального захисту або ЦНАП такий пакет документів:

заява про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;

заява про згоду отримувати соціальні послуги;

декларація про доходи та майновий стан;

копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією або копія висновку ЛКК;

паспорти та ідентифікаційні коди.

"Якщо догляду потребує дієздатна особа, яка усвідомлює свої дії, але у зв’язку зі станом здоров’я потребує стороннього догляду, то в такому випадку потрібна обов’язкова згода про отримання догляду. Тому коли мова йде про людину літнього віку/пенсіонера з когнітивними порушеннями, вона також має написати заяву про те, аби їй призначили особу, яка буде здійснювати постійний догляд за нею", — зазначають юристи.

Форми документів можна отримати у місцевому органі соціального захисту населення.

Постійний догляд

Здійснювати постійний догляд можна за наступними категоріями осіб:

особи з інвалідністю з дитинства або І групи;

люди, які досягли 80-річного віку;

особи зі стійким психічним захворюванням та І або ІІ групою інвалідності;

громадяни літнього віку та люди з інвалідністю, які нездатні до самообслуговування.

Відстрочка та виїзд за кордон

Доглядальники мають право на відстрочку від мобілізації. Щоб її оформити, потрібно звернутися до ТЦК та СП зі заявою та пакетом документів, які підтверджують право.

Після цього комісія має розглянути вашу заяву та прийняти рішення. У разі позитивного результату, у ТЦК мають видати довідку про відстрочку.

Також доглядальник може виїжджати за кордон. Однак, якщо має офіційну відстрочку від мобілізації.

Раніше "Телеграф" писав, коли чоловіка можуть виключити з військового обліку. Щоб бути виключеним з обліку, громадянин повинен звернутися до ТЦК та СП із заявою.