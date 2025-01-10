США збирається запровадити санкції проти МКС. Що стало причиною

Нижня палата Конгресу уже схвалила рішення

Палата представників Конгресу США проголосувала за запровадження санкцій проти посадовців Міжнародного кримінального суду (МКС) через ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу. Американські конгресмени заборонять в'їзд до країни та заморозять активи тих посадовців МКС, які причетні до розслідувань проти союзників США.

Документ підтримали представники обох провідних партій – загалом 247 конгресменів проголосували "за". Про це повідомляє CNN.

Як повідомляє видання, законопроєкт спрямований на протидію будь-яким спробам суду розслідувати чи переслідувати захищених осіб США та їхніх союзників. Республіканська більшість у Конгресі повторно винесла документ на розгляд після того, як попередній склад Сенату його не підтримав. До республіканців приєдналися 42 демократи.

Тепер законопроєкт мають передати до Сенату для фінального голосування. У разі схвалення документа верхньою палатою, санкції проти посадовців МКС наберуть чинності. Для цього потрібна проста більшість голосів сенаторів.

У листопаді 2024 року МКС видав ордери на арешт Нетаньягу, ексміністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта та кількох лідерів ХАМАС, звинувативши їх у воєнних злочинах.

Раніше посол Ізраїлю розкритикував ордери на арешт Нетаньягу та Галланта. Він назвав такі дії "зазіхання на право захищатись". Нетаньягу назвав можливі ордери на арешт ізраїльських урядовців "неподобством історичного масштабу".

Водночас МЗС Німеччини також розкритикувало рішення прокурора МКС Каріма Хана, заявивши, що воно створює хибне враження рівності між керівництвом Ізраїлю та терористами ХАМАС.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Нетаньягу може попросити Путіна про важливу послугу. Проте, офіційно про це не говорять.