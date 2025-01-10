Графік "три через три" та офіційне працевлаштування: у Дніпрі пенсіонерам пропонують непогану роботу

Компанія обіцяє бонуси дя співробітників

У Дніпрі компанія шукає комплектувальника. Роботодавець готовий взяти пенсіонера чи студента.

Вакансія опублікована на одному з відомих порталів з пошуку роботи. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, заробітну плату в розмірі 18 тисяч гривень та стабільну виплату. Також обіцяють матеріальну допомогу працівникам, які одружуються чи стають батьками.

Крім того, роботодавець обіцяє надавати 28 календарних днів відпустки, оплату лікарняних, можливість придбати товари компанії для своїх потреб зі знижкою. Також компанія надає спеціальний одяг та обіцяє усі необхідні умови для комфортної роботи. Графік роботи: 3 дні вдень: 8:00- 20:00, 3 дні вночі: 20:00 — 08:00, 3 дні — вихідні.

Водночас від кандидата очікується висока працездатність, виконавська дисципліна, хороші аналітичні і математичні здібності, а досвід роботи буде перевагою. Щоденними завданнями будуть уважність, акуратність у деталях вивчення замовлень, знання асортименту, повноцінне комплектування замовлення, здійснення розвантажувальних та завантажувальних робіт за допомогою навантажувача, викладання товару на стелажі, формування та підбір замовлення згідно з накладною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що міжнародна компанія пропонує віддалену роботу із зарплатою до 120 тисяч гривень і навіть оплачує спортзал. Проте здобувачеві знадобиться знання іноземних мов.