Розкіш не для кожного: чому чоловіки в СРСР мріяли про годинник "Амфібія"

Навіть в ті часи люди мріяли про гарне життя та ознаки винятковості, багатства

У Радянському Союзі було багато незрозумілих речей: дивні імена для дітей, дефіцит потрібних речей, убогість та сірість. І хоч партія говорила про рівність усіх громадян, та були "рівніші", у яких був кращий одяг, техніка та навіть аксесуари. Серед таких "ознак багатства" був і найдорожчий годинник "Амфібія" у СРСР.

"Телеграф" дізнався, чому цей аксесуар, який вартував майже половину зарплати, був таким бажаним для багатьох чоловіків. На сторінці у "Вікіпедії" йдеться, що це були перший механічний водонепроникний годинник у Радянському Союзі.

Чому годинник "Амфібія" був популярним в СРСР

Навряд вдасться знайти українця, який був би в захваті від цього годинника. Але у ті часи "Амфібія" була досить популярною. Недаремно ж за неї просили аж 47 рублів! Звісно, у "загниваючого Заходу" було багато аксесуарів з кращими характеристиками, але громадяни "совєтов" того просто не знали.

"Амфібію" полюбили за унікальні на той час характеристики. Випуск годинників розпочався у 1967 році на заводі "Восток".

Вони ніби пройшли випробування у воді на глибині до 300 метрів. Проте й тут громадян чекав неприємний сюрприз. Насправді аксесуар міг працювати лише на глибині до 200 м.

Цей годинник називали аксесуаром для водолазів. Проте їх бажали й звичайні громадяни. Тим паче що механічний годинник був протиударним. А значить, його можна було не знімати під час роботи та зайвий раз "козирнути" перед іншими. Хоча таку можливість насправді мали одиниці.

"Амфібію" досі можна знайти десь у коробках з радянським непотребом. Навряд хтось захоче їх носити, але продати колекціонерам ― цілком хороша ідея. Сьогодні за годинник можна виручити від 850 до 3500 грн. Хоча, можливо, поціновувачі готові будуть заплатити й більше.

Сьогодні купити годинник значно легше, ніж у ті часи

Раніше "Телеграф" повідомляв, навіщо у СРСР розводили борщівник. Про небезпеку цієї рослини дізнались пізніше.

Також ми писали, чому при "совєтах" до жінок та чоловіків звертались виключно "Товарищ" та "Громадянин". Ці звернення влада зробила офіційними.