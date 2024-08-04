Роскошь не для каждого: почему мужчины в СССР мечтали о часах "Амфибия"

Даже в те времена люди мечтали о хорошей жизни и признаках исключительности, богатства

В Советском Союзе было много непонятных вещей: странные имена для детей, дефицит нужных вещей, нищета и серость. И хотя партия говорила о равенстве всех граждан, были "более ровные", у которых была лучшая одежда, техника и даже аксессуары. Среди таких "признаков богатства" были и самые дорогие часы "Амфибия" в СССР.

"Телеграф" узнал, почему этот аксессуар, который стоил почти половину зарплаты, был таким желанным для многих мужчин. На странице в "Википедии" говорится, что это были первые механические водонепроницаемые часы в Советском Союзе.

Почему часы "Амфибия" были популярны в СССР

Вряд ли удастся найти украинца, который был бы в восторге от этих часов. Но в те времена "Амфибия" была достаточно популярна. Недаром же за нее просили 47 рублей! Конечно, у "загнивающего Запада" было много аксессуаров с лучшими характеристиками, но граждане "советов" этого просто не знали.

"Амфибию" полюбили за уникальные к тому времени характеристики. Выпуск часов начался в 1967 году на заводе "Восток".

Они прошли испытания в воде на глубине до 300 метров. Однако и здесь граждан ждал неприятный сюрприз. На самом деле аксессуар мог работать только на глубине до 200 м.

Эти часы называли аксессуаром для водолазов. Однако их желали и простые граждане. Тем более что механические часы были противоударными. А значит, их можно было не снимать во время работы и лишний раз козырнуть перед другими. Хотя такую возможность действительно имели единицы.

"Амфибию" до сих пор можно найти где-то в коробках с советским хламом. Вряд ли кто-то захочет их носить, но продать коллекционерам — вполне хорошая идея. Сегодня за часы можно выручить от 850 до 3500 грн. Хотя, возможно, ценители будут готовы заплатить и больше.

Сегодня купить часы гораздо легче, чем в те времена

Ранее "Телеграф" сообщал, зачем в СССР разводили борщевик. Об опасности этого растения узнали позже.

Также мы писали, почему при "советах" к женщинам и мужчинам обращались исключительно "Товарищ" и "Гражданин". Эти обращения власти сделали официальными.