Навіщо в СРСР клали цеглину в бачок унітазу: дивний лайфхак, який може спрацювати зараз

Причина була проста

У Радянському Союзі існувало багато дивовижних і незвичних речей. Наприклад, молодшому поколінню говорили, що всередині жуйки можуть бути лезо та голки.

А вдома радянські мешканці клали цеглу в бачок унітаза. "Телеграф" розбирався у причинах цієї незвичайної дії.

Навіщо у радянських людей у бачку лежала цегла

На той час у країні був дефіцит водних ресурсів, і кожна крапля була на вагу золота. Цегла зменшувала обсяг води, який був необхідний для повного змиву і тим самим знижував витрати на водопостачання. Тому відправляючи цеглу в бачок унітаза, радянські люди заощаджували.

Крім того, система санітарії в СРСР була застарілою та неефективною. Багато унітазів не мали достатньої сили змиву. Це викликало часті засмічення та дуже погане видалення відходів. Кладячи цеглу в бачок, люди компенсували недоліки системи, створюючи додатковий тиск та покращуючи змив.

Не перший незвичайний лайфхак часів СРСР. Наприклад, радянські дівчата кидали у чашку кави шматок вершкового масла. Ця хитрість їм дуже допомагала.

До речі, під час СРСР також масово розводили отруйний борщівник. Однак рослина не виправдала своїх очікувань, але в результаті вона розрослася по всій території країни.