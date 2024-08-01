План СРСР знову не вдався: навіщо "поради" розводили отруйний борщівник

Пояснення дуже просте

У радянській історії є чимало таємниць та секретів. Одним із таких є масове розведення отруйного борщівника.

Справа в тому, що сік цієї рослини може викликати серйозні опіки, проте радянська влада все одно розводила її. "Телеграф" розповідає, навіщо це робилось.

Що це за рослина

Борщовик Сосновського може зростати до 3-5 метрів заввишки. Його суцвіття мають специфічну форму парасольки, що складається з дрібних білих квіточок.

Ця рослина руйнує природну екосистему і є досить небезпечною для людини — вона містить речовину, яка при контакті зі шкірою збільшує її чутливість до ультрафіолету. Тобто якщо після контакту з соком борщовика провести час на сонці, то можна отримати значні сонячні опіки.

До речі, алергія на сам борщовик – досить поширене явище, адже воно виділяє безліч ефірних олій. Незважаючи на шкоду, рослина поширилася по всій території України і сталася не без участі радянської влади.

Навіщо в СРСР масово садили борщівник

Після Другої світової війни радянське сільське господарство перебувало у досить поганому стані. За справу взявся селекціонер Петро Вавілов — наприкінці 40-х років він вирішив, що саме борщівник допоможе знайти вихід із складної ситуації.

Спочатку цей бур’ян зростав тільки на центральному та східному Кавказі, Закавказзі та на Близькому Сході. Потім аграрії вирішили, що рослина добре підійде для годівлі худоби та її почали засівати у центральних районах РРФСР.

Невдовзі стало зрозумілим, що це помилка. Для годування худоби борщівник виявився непридатним — тварини їли його неохоче, корови давали гірке молоко і народжувались хворі телята.

На жаль, повний масштаб трагедії помітили лише в 90-х, коли більшість полів занепали. Після борщівник почав стрімко розростатися.

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