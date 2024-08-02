Трактор, Граніт, Іскра і не тільки: найдивніші імена, які давали дітям в СРСР (перелік)

Зараз носіїв таких імен вже й не зустрінеш

У кожної людини є те, що їй подарували батьки та ніколи не зможуть відняти вороги ― це ім’я. Якщо у давнину українці обирали для дітей найгарніші імена, то у СРСР було багато дивних та чудернацьких.

Це було досить поширено у перші десятиліття правління більшовистського режиму. Про це повідомила мовознавиця Лариса Масенко у своїй роботі "Українські імена і прізвища".

Які дивні імена давали дітям у СРСР

Більшовики ліквідували церковний список імен як тільки прийшли до влади. Натомість вони вигадали ряд нових. У них переважно прославляли Жовтневу революцію та Володимира Леніна.

Цікаво, що таке ім’я як "Владлен" виникло як скорочення імені та прізвища революціонера. Подивіться самі: Владимир Ленин. Також на честь нього з’явилось ім’я Вален.

Проте це не найдивніші імена того часу. Батьки абсолютно серйозно могли обрати один з перелічених варіантів:

Кім (скорочено від Комуністичний інтернаціонал молоді);

Пятвчет (від російського "пятилетка в четыре года");

Рем (революція, електрифікація, машинобудування);

Інтернаціонал;

Революція;

Авангард;

Електростанція;

Трактор;

Індустрія;

Граніт;

Май;

Іскра;

Геній;

Зоря;

Титан;

Мартен.

Щоправда, "бум" на такі імена тривав недовго. Вже у 30-х роках люди почали масово від них відмовлятись.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які прізвища носять потомки ловеласів. Якщо у вас таке, то ваш предок зачарував багато жінок.