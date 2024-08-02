Трактор, Граніт, Іскра і не тільки: найдивніші імена, які давали дітям в СРСР (перелік)
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Зараз носіїв таких імен вже й не зустрінеш
У кожної людини є те, що їй подарували батьки та ніколи не зможуть відняти вороги ― це ім’я. Якщо у давнину українці обирали для дітей найгарніші імена, то у СРСР було багато дивних та чудернацьких.
Це було досить поширено у перші десятиліття правління більшовистського режиму. Про це повідомила мовознавиця Лариса Масенко у своїй роботі "Українські імена і прізвища".
Які дивні імена давали дітям у СРСР
Більшовики ліквідували церковний список імен як тільки прийшли до влади. Натомість вони вигадали ряд нових. У них переважно прославляли Жовтневу революцію та Володимира Леніна.
Цікаво, що таке ім’я як "Владлен" виникло як скорочення імені та прізвища революціонера. Подивіться самі: Владимир Ленин. Також на честь нього з’явилось ім’я Вален.
Проте це не найдивніші імена того часу. Батьки абсолютно серйозно могли обрати один з перелічених варіантів:
- Кім (скорочено від Комуністичний інтернаціонал молоді);
- Пятвчет (від російського "пятилетка в четыре года");
- Рем (революція, електрифікація, машинобудування);
- Інтернаціонал;
- Революція;
- Авангард;
- Електростанція;
- Трактор;
- Індустрія;
- Граніт;
- Май;
- Іскра;
- Геній;
- Зоря;
- Титан;
- Мартен.
Щоправда, "бум" на такі імена тривав недовго. Вже у 30-х роках люди почали масово від них відмовлятись.
Раніше "Телеграф" повідомляв, які прізвища носять потомки ловеласів. Якщо у вас таке, то ваш предок зачарував багато жінок.