Рус

Трактор, Граніт, Іскра і не тільки: найдивніші імена, які давали дітям в СРСР (перелік)

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Це було відображенням традицій того часу Новина оновлена 02 серпня 2024, 11:16
Це було відображенням традицій того часу. Фото росЗМІ

Зараз носіїв таких імен вже й не зустрінеш

У кожної людини є те, що їй подарували батьки та ніколи не зможуть відняти вороги ― це ім’я. Якщо у давнину українці обирали для дітей найгарніші імена, то у СРСР було багато дивних та чудернацьких.

Це було досить поширено у перші десятиліття правління більшовистського режиму. Про це повідомила мовознавиця Лариса Масенко у своїй роботі "Українські імена і прізвища".

Які дивні імена давали дітям у СРСР

Більшовики ліквідували церковний список імен як тільки прийшли до влади. Натомість вони вигадали ряд нових. У них переважно прославляли Жовтневу революцію та Володимира Леніна.

Цікаво, що таке ім’я як "Владлен" виникло як скорочення імені та прізвища революціонера. Подивіться самі: Владимир Ленин. Також на честь нього з’явилось ім’я Вален.

Проте це не найдивніші імена того часу. Батьки абсолютно серйозно могли обрати один з перелічених варіантів:

  • Кім (скорочено від Комуністичний інтернаціонал молоді);
  • Пятвчет (від російського "пятилетка в четыре года");
  • Рем (революція, електрифікація, машинобудування);
  • Інтернаціонал;
  • Революція;
  • Авангард;
  • Електростанція;
  • Трактор;
  • Індустрія;
  • Граніт;
  • Май;
  • Іскра;
  • Геній;
  • Зоря;
  • Титан;
  • Мартен.

Щоправда, "бум" на такі імена тривав недовго. Вже у 30-х роках люди почали масово від них відмовлятись.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які прізвища носять потомки ловеласів. Якщо у вас таке, то ваш предок зачарував багато жінок.

Теги:
#СРСР #Імена