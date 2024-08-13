Аномалія на ринку праці: чому вона виникла і що це означає

На ринку праці відзначили нехарактерну для літа деталь

Липень на ринку праці в Україні став аномальним, але це навіть добре. Так, всупереч звичайному сезонному падінню кількості вакансій, роботи на ринку побільшало. Щоправда, лише приблизно на 1% — до 111 756 вакансій.

Про це повідомляє сервіс пошуку роботи Work.ua із посиланням на свої дані. Причому роботи побільшало у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській та Харківській областях.

При цьому поменшало вакансій у категоріях «Сфера обслуговування» (19 687 вакансій, -2% до червня), «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» (10 396, -6%), «Роздрібна торгівля» (13 534, -1) %), "Транспорт, автобізнес" (9134, -1%).

Подекуди ринок праці майже відновився до довоєнного рівня.

Де знайти роботу та працівників

У категоріях «Робітники, виробництво» (19 081, +2%), «Адміністрація, керівництво середньої ланки» (9 915, +1%) навпаки, роботи побільшало.

Також позитивною тенденцією стало зростання другий місяць числа резюме, які шукачі оновили або створили протягом місяця (330 522, на 9% більше червня), та конкуренції – середньої кількості відгуків на вакансію на місяць (близько 10 у липні).

Найскладніше знайти роботу через високу конкуренцію в таких сферах:

"ЗМІ, видавництво, поліграфія";

"IT, комп’ютери, інтернет";

"Дизайн, творчість";

"Культура, музика, шоу-бізнес";

"Маркетинг, реклама, PR".

Найнижча конкуренція у категоріях:

"Охорона, безпека";

"Робочі спеціальності, виробництво";

"Транспорт, автобізнес";

"Будівництво, архітектура";

"Медицина, фармацевтика".

У яких сферах кількість претендентів на роботу зросла

Зарплата продовжує зростати

Але найприємнішим стало підвищення середньої зарплати, яка не змінювалася з лютого до травня і застигла в районі 20 тисяч. У червні ситуація зрушила з мертвої точки. Зростання склало 500 гривень – до 20 500 грн, але лише завдяки збільшенню вакансій від Сил оборони. І лише у липні відбулося зростання й у цивільних професіях: середня зарплата на ринку праці становить 21 000 грн.

Найбільше зростання спостерігається у наступних категоріях:

"Управління персоналом, HR" — 25000, +9% до червня;

"Краса, фітнес, спорт" — 22 500, + 7%;

"Топ-менеджмент, керівництво вищої ланки" — 42 500, + 6%;

"Бухгалтерія, аудит" — 19 990, + 5%;

"ЗМІ, видавництво, поліграфія" — 21 000, + 5%.

У липні найвищі середні зарплати (крім керівних посад, сфери IT та фахівців у Силах оборони) ринок праці пропонував: спеціалістам з кераміки (48 750 грн), ендодонтистам-стоматологам (45 000 грн), медіапродюсерам (42 500 грн), рихтовикам (41) арматурникам, зубним технікам, ріелторам (40 000 грн), автоелектрикам, автослюсарям, бетонникам, бізнес-аналітикам, виконробам, висотникам, дизайнерам меблів (35 000 грн).

Втім, у Києві представники мирних професій можуть заробляти до 60 тисяч гривень щомісяця. До того ж мати бронювання від мобілізації.