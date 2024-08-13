Аномалия на рынке труда: почему она возникла и что это значит

На рынке труда отметили нехарактерную для лета деталь

Июль на рынке труда в Украине стал аномальным, но это даже хорошо. Так, вопреки обычному сезонному падению числа вакансий, работы на рынке стало больше. Правда, всего примерно на 1% — до 111 756 вакансий.

Об этом сообщает сервис поиска работы Work.ua со ссылкой на свои данные. Причем работы стало больше в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях.

При этом стало меньше вакансий в категориях «Сфера обслуживания» (19 687 вакансий, -2% к июню), «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» (10 396, -6%), «Розничная торговля» (13 534, -1%), «Транспорт, автобизнес» (9134, -1%).

Кое-где рынок труда почти восстановился до довоенного уровня

Где найти работу и работников

В категориях «Рабочие специальности, производство» (19 081, +2%), «Администрация, руководство среднего звена» (9 915, +1%) напротив, работы стало больше.

Также позитивной тенденцией стал рост второй месяц числа резюме, которые искатели обновили или создали в течение месяца (330 522, на 9% больше июня), и конкуренции – среднего количества отзывов на вакансию в месяц (около 10 в июле).

Сложнее всего найти работу из-за высокой конкуренции в таких сферах:

"СМИ, издательство, полиграфия";

"IT, компьютеры, интернет";

"Дизайн, творчество";

"Культура, музыка, шоу-бизнес";

"Маркетинг, реклама, PR".

Ниже всего конкуренция в категориях:

«Охрана, безопасность»;

«Рабочие специальности, производство»;

"Транспорт, автобизнес";

"Строительство, архитектура";

"Медицина, фармацевтика".

В каких сферах число соискателей работы выросло

Зарплата продолжает расти

Но самым приятным стало повышение средней зарплаты, которая не менялась с февраля по май и застыла в районе 20 тысяч. В июне ситуация сдвинулась с мертвой точки. Рост составил 500 гривен – до 20 500 грн, но лишь благодаря увеличению вакансий от Сил обороны. И только в июле произошел рост и в гражданских профессиях: средняя зарплата на рынке труда составляет 21 000 грн.

Наибольший рост наблюдается в следующих категориях:

«Управление персоналом, HR» – 25000, +9% к июню;

«Красота, фитнес, спорт» — 22 500, + 7%;

«Топ-менеджмент, руководство высшего звена» – 42 500, + 6%;

«Бухгалтерия, аудит» – 19 990, + 5%;

«СМИ, издательство, полиграфия» – 21 000, + 5%.

В июле самые высокие средние зарплаты (кроме руководящих должностей, сферы IT и специалистов в Силах обороны) рынок труда предлагал: специалистам по керамике (48 750 грн), эндодонтистам-стоматологам (45 000 грн), медиапродюсерам (42 500 грн), рихтовщикам (41) арматурщикам, зубным техникам, риелторам (40 000 грн), автоэлектрикам, автослесарям, бетонщикам, бизнес-аналитикам, прорабам, высотникам, дизайнерам мебели (35 000 грн).

Впрочем, в Киеве представители мирных профессий могут зарабатывать до 60 тысяч гривен ежемесячно. И к тому же иметь бронирование от мобилизации.