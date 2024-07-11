Велика зарплата, бронювання і навіть житло: в Україні активно шукають "рукастих" чоловіків

Станції технічного обслуговування та автосервіси все частіше стикаються з проблемою пошуку кваліфікованих автомеханіків

В Україні сьогодні спостерігається гостра нестача кваліфікованих кадрів у сфері автомеханіки, особливо коли йдеться про спеціалістів з ремонту вантажних автомобілів та спецтехніки. Ситуація ускладнилася після набуття чинності нового закону про мобілізацію, і подібних вакансій значно побільшало.

Так компанія, що спеціалізується на транспортних послугах, шукає досвідченого автослюсаря для роботи на станції технічного обслуговування у Львові. Вакансія передбачає повну зайнятість та заробітну плату від 45 000 до 80 000 гривень на місяць.

Основні вимоги до кандидатів

Кандидат на цю посаду повинен мати щонайменше рік досвіду роботи з вантажними автомобілями та напівпричепами. Важливо добре розуміти будову та механіку тягачів і напівпричепів, а також вміти виконувати різноманітні слюсарні роботи.

У щоденні обов'язки працівника входитиме широкий спектр завдань. Він буде відповідальним за оперативний і плановий ремонт тягачів та напівпричепів, що включає діагностику несправностей та виявлення дефектів. Крім того, фахівець займатиметься зняттям і встановленням різних агрегатів. Ця робота вимагає уважності, технічних знань та практичних навичок у сфері автомеханіки. Компанія демонструє свою відкритість, пропонуючи можливості працевлаштування не лише досвідченим фахівцям, але й студентам, людям з інвалідністю, ветеранам та пенсіонерам.

Перспективи та додаткові бонуси

Компанія пропонує низку привабливих умов для своїх працівників. Зокрема, стабільну та своєчасну оплату праці двічі на місяць, повне забезпечення професійним обладнанням та інструментами, можливості для професійного розвитку та навчання коштом роботодавця.

Робоче місце обладнане всім необхідним — це нове СТО з теплим цехом, хорошим освітленням, роздягальнею, душовими кабінами та зоною відпочинку. Працівникам надається спецодяг та особиста шафа для одягу.

Додаткові переваги включають безплатну зарядку електромобілів для співробітників, охоронюваний паркінг та автомийку з можливістю помити власне авто. Компанія також готова надати житло при потребі.

Компанія гарантує стабільну зайнятість протягом року завдяки наявності власного автопарку. Система нарахування заробітної плати є прозорою, а працівники можуть користуватися корпоративними знижками. Ця вакансія є чудовою можливістю для досвідчених автомеханіків, які шукають стабільну роботу з гідною оплатою та соціальним пакетом. Компанія також розглядає кандидатури студентів, людей з інвалідністю, ветеранів та пенсіонерів.

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