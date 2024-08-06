Надають житло, дають броню та платять до 60 тисяч: українцям запропонували прибуткову роботу у столиці

Можлива робота вахтовим методом

В Україні є багато варіантів працевлаштування для водіїв. Багато роботодавців пропонують хорошу зарплату та бронювання від мобілізації. Наразі водія шукають для роботи у Києві.

Відповідну вакансію розміщено на популярному сайті пошуку співробітників. Водій категорії D потрібен для роботи на умовах повної, або неповної зайнятості, водієм маршрутного автобуса, зарплата – 50 000 – 60 000 гривень. Роботодавець готовий взяти людину з інвалідністю, ветерана, пенсіонера. За потреби військовозобов’язаних можуть забронювати.

Робота полягає у перевезенні пасажирів за приміським маршрутом Боярка-Київ. Іногороднім надається житло. Можлива робота вахтовим методом, гнучкий графік для вихідних.

Роботодавець наголосив, що умови роботи — комфортні. Усі автобуси, на одному з яких працюватиме майбутній співробітник, у хорошому стані "як технічному, так і естетичному". Ремонт проводиться слюсарями на своєму СТО.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Дніпрі шукають водія для роботи у ТЦК. Водій потрібний на повну зайнятість, зарплата – 50 тисяч гривень. Готові взяти студента та ветерана. Умови прийняття на військову службу – вік від 18 до 55 років та придатність до військової служби за станом здоров’я.