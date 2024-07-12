Зарплата скромна, натомість із бронюванням: відома мережа заправок виклала цікаву вакансію

Пропонують офіційне працевлаштування та зручний графік

На українському ринку праці поступово зростає кількість вакансій, що пропонують бронювання від мобілізації. Так, у місті Світловодськ, Кіровоградської області шукають автозаправника на АЗС та пропонують, серед іншого, бронювання.

Вакансія розміщена на сайті OLX. Мова про АЗС UPG.

"Національна мережа АЗК UPG у пошуках помічника оператора/заправника. Територіально ми знаходимося за адресою: м. Світловодськ, вул. Миру, 127", — йдеться в повідомленні.

Серед того, що пропонують: офіційне працевлаштування, зручний графік (доба через три) та, звісно, бронювання. Щодо зарплатні, то запропонована сума 9 500 — 10 500 грн за місяць (включає ставку+бонуси).

Серед основних обов’язків обслуговування клієнтів у полі колонок, заправка автомобілів із дотриманням вимог з техніки безпеки, охорони праці й пожежної безпеки, а також попередження виникнення конфліктних ситуацій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні шукають водіїв на солідну зарплатню. Готові взяти пенсіонерів та видати бронь військовозобов’язаним.