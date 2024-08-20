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Бідні люди ніколи не вкладатимуть гроші в ЦЕ: що треба купувати, щоб розбагатіти

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
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Речі, які завжди купують багаті люди
Речі, які завжди купують багаті люди. Фото ru.freepik.com

Бідні люди можуть заробляти мало через неправильне мислення

Є речі, які завжди готові купувати багаті люди, однак бідні ніколи не зважаться на їх придбання. І річ навіть не в тому, що людям середнього достатку не вистачає грошей, а в мисленні. Бідних людей від багатих відрізняють звички, а не розмір заробітків.

Саме ці покупки та інвестиції допомагають багатим людям примножувати свої статки. Про це розповіли на newtraderu.com.

Покупки багатих людей

Інвестиції в навчання та освіту

Для багатих людей особистісний розвиток та безперервне навчання — це ключ до успіху. В той час багато людей середнього класу вважають освіту після школи фундаментом і зупиняються на ній. Людина, яка постійно навчається, отримує в подальшому житті набагато більше можливостей.

Нові враження і подорожі

Часто представники середнього класу обирають миттєві задоволення, які хоч і приносять нові враження, але не мають великої цінності. Заможні в той час обирають для себе коштовні поїздки, екзотичні місця, вишукані страви в ресторанах та подорожі. Такі унікальні витрати забезпечують тривале задоволення, ніж будь-які матеріальні блага.

Інвестиції у високоякісні активи

Якщо бідні люди здійснюють необдумані покупки і намагаються потішити своє его дорогими матеріальними речами, багаті вкладають гроші у високоякісні активи. Таким чином вони примножують свої доходи, очікуючи, що активи піднімуться в ціні. Поширені приклади — нерухомість, витвори мистецтва, предмети колекціонування.

Раніше "Телеграф" розповідав, як стати багатим у два кроки. Ми поділилися фінансовими лайфхаками.

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#Фінанси #Інвестиції #Багатство